(mi-lorenteggio.com) NIZZA, 2 ottobre 2021 – Termina la spedizione francese per l’Allianz Powervolley Milano che dopo più di due ore di gioco esce sconfitta solo al tie break con il Cuneo Volley. Si conclude 2-3 la finale 3°- 4° posto della Challenge Benjamin Marro a favore della compagine cuneese, in un match molto combattuto come raccontano i parziali (21-25, 25-23, 20-25, 25-19, 11-15).

La Salle Giamarchi ha fatto da palcoscenico a una battaglia senza fine quella disputata oggi con il Cuneo Volley. Bilancio positivo per Milano che, al netto del risultato che in questa fase è ancora poco rilevante, accumula minutaggio prezioso nelle gambe, ritrovando sempre più ritmo e confidenza con il campo: la spedizione francese, infatti, ha permesso a coach Piazza di alternare i suoi ragazzi e lasciare spazio ad ognuno di loro. Ottima prestazione di Romanò che conclude il match come miglior realizzatore mettendo a terra 24 punti.

«Oggi abbiamo visto una partita diversa rispetto a quella disputata ieri. Abbiamo lasciato il primo set, il secondo lo abbiamo ripreso, poi nel terzo – spiega coach Piazza – ho dato spazio a Djokic e Compagnoni al posto di Jaeschke e Chinenyeze con l’intenzione di far girare tutti i giocatori. Siamo stati in campo dignitosamente e sono sodisfatto, anche se in alcune situazioni potevamo fare meglio, soprattutto nel terzo set, mentre il quarto lo abbiamo vinto bene. Arrivare fino al tie break è stato utile perché ci è servito per fare minutaggio, soprattutto per alcuni giocatori come Matteo Piano che avevano ancora pochi minuti di gioco nelle gambe. Sono molto soddisfatto per come è andata oggi perché ho visto un passo in avanti rispetto a ieri».

Si torna a Milano dove i ragazzi di coach Piazza riprenderanno a lavorare sulle indicazioni ricevute dopo questo intenso fine settimana di pallavolo, in attesa dell’imminente inizio del Campionato che per la compagine ambrosiana comincerà il 17 ottobre con il Vero Volley Monza all’Allianz Cloud.

TABELLINO

ALLIANZ POWERVOLLEY MILANO – CUNEO VOLLEY: 2-3 (20-25, 25-23, 21-25, 25-19, 11-15)

ALLIANZ POWERVOLLEY MILANO –Chinenyeze 7, Romanò 24, Maiocchi 18, Bonacchi 2, Piano 8, Djokic 5, Jaeschke 10, Compagnoni 1, Staforini (L). N.e. Patry, Mosca, Pesaresi (L). All. Piazza

CUNEO VOLLEY –Codarin 9, Filippi 1, Tallone 9, Vergnaghi 4, Pedron 0, Rainero 1, Pereira Da Silva 19, Botto 16, Preti 16, Sighinolfi 7, Lilli (L), Bisotto (L). N.e. D’Amato, Giordano, Quarto. All. Serniotti

NOTE

Durata set: 26’, 30’, 27’, 26’, 17’. Durata totale: 2h e 06’

Allianz Powervolley Milano: battute vincenti 8, battute sbagliate 16, muri 5, attacco 52%, 44% (21% perfette) in ricezione.

Cuneo Volley: battute vincenti 3, battute sbagliate 27, muri 7, attacco 58%, 41% (22% perfette) in ricezione.

Impianto: Salle Giamarchi