The Merry Market @ Aethos Milan di piazza XXIV Maggio – 18/19 dicembre

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 dicembre 2021 – Sabato 18 e domenica 19 dicembre, dalle ore 11:00 alle 19:00, il boutique hotel Aethos Milan (ex The Yard) di Piazza XXIV Maggio organizza “The Merry Market”, un mercatino in pieno stile natalizio.

All’interno della terrazza adiacente al ristorante Aethos Kitchen saranno ospitati 8 brand, tutti Made in Italy. Protagonisti del temporary shop d’eccezione saranno i gioielli di Gala Rotelli, i prodotti per la cura del corpo di YABE, le sete firmate Serà Fine Silk, le borse in pelle di LeDeff, i comodi capi per grandi e bambini de I Versiliani, passando per i piatti decorati a mano e gli articoli per il tableware di Arnalda Gourmet e le tipiche scarpe friulane di Le Orsine, per concludere con gli accessori “tailor made” pensati e creati da Leontine Vintage.

Proseguono dunque gli appuntamenti speciali promossi dall’hotel milanese, che ha da poco cambiato gestione, in linea con i valori principali di cui il gruppo Aethos si fa portavoce: tradizione, qualità ed etica. Il Merry Market sarà un’ottima occasione per far conoscere agli ospiti una selezione di realtà di nicchia, offrendo la possibilità di acquistare doni di Natale originali e, al tempo stesso, supportare brand italiani al 100%.