Torna a Stresa il forum annuale della Fondazione Iniziativa Europa di Michele Vietti: “E quindi uscimmo a riveder le stelle – il futuro che ci aspetta”

(mi-lorenteggio.com) Stresa, 12 ottobre 2021 – Al via venerdì 15 ottobre il forum annuale della Fondazione Iniziativa Europa, presieduta dall’ex Vicepresidente del Csm Michele Vietti. L’evento: “E quindi uscimmo a riveder le stelle – Il futuro che ci aspetta” si svolgerà il 15 e 16 ottobre a Stresa al Regina Palace Hotel. Ripresa economica, Recovery Fund, ricostruzione post pandemia saranno i temi principali intorno ai quali ruoteranno gli interventi e i panel degli ospiti. Ad aprire i lavori sarà Michele Vietti, Presidente della Fondazione Iniziativa Europa. Non solo Europa e non solo economia nella iniziativa dell’ex Vicepresidente del Csm: nel corso della due giorni si parlerà anche di politica internazionale. La crisi innescata dal ritiro delle truppe USA dall’Afghanistan pone una serie di interrogativi sul ruolo dell’Occidente, e in particolare dell’Europa, nel mutato scenario geopolitico.

Molti gli ospiti dei dibattiti di Stresa: Massimo Garavaglia Ministro del Turismo, Attilio Fontana Presidente Regione Lombardia, Alberto Cirio Presidente Regione Piemonte, Bruno Tabacci Sottosegretario Presidenza del Consiglio delegato alla programmazione e al coordinamento economico, Emanuele Fiano Ufficio Presidenza Deputati PD, Pier Ferdinando Casini già Presidente Camera dei Deputati, Gennaro Migliore Presidente Parlamento del Mediterraneo, Anna Maria Bernini Presidente Senatori Forza Italia Maria Elena Boschi Presidente Deputati Italia Viva, Lucio Malan Deputato Fratelli d’Italia, Tiziana Beghin Portavoce M5S al Parlamento Europeo Deborah Bergamini Sottosegretario Presidenza del Consiglio delegato ai rapporti con il Parlamento, Gilberto Pichetto Fratin Vice Ministro dello Sviluppo Economico, Mariastella Gelmini Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Fausto Bertinotti già Presidente Camera dei Deputati, Francesco Caringella Presidente Sezione Consiglio di Stato, Riccardo Molinari Presidente Deputati Lega, Anna Rossomando Responsabile Giustizia PD, Francesco Paolo Sisto Sottosegretario Ministero della Giustizia.

Il programma completo dell’evento consultabile anche al seguente link https://fondazioneiniziativaeuropa.it/.