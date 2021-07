Trezzano. Amianto: sì alla bonifica del canile e della scuola Boschetto

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 27 luglio 2021 – Un’ottima notizia per il Comune di Trezzano sul Naviglio, da anni in prima linea nella lotta contro l’amianto. Regione Lombardia ha approvato i progetti di bonifica della copertura in amianto del canile comunale di via Darwin e della scuola dell’infanzia e primaria Boschetto in via A. Caro.

“Una grande opportunità per il nostro Comune – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Domenico Spendio – che potrà destinare a ulteriori progetti per la città le ingenti risorse previste per questi interventi: ringrazio gli uffici comunali per l’attento lavoro di progettazione, i lavori di bonifica infatti saranno interamente finanziati da Regione Lombardia nel 2022, per un importo pari a 75.007,92 euro per il canile di via Darwin e pari a 249.662,51 euro per la scuola Boschetto”.

“Confermiamo il nostro impegno – aggiunge il sindaco Fabio Bottero – per vincere la battaglia contro l’amianto, con attenzione all’ambiente e al risparmio energetico. Per entrambe le strutture infatti i lavori prevedono anche l’installazione di impianti fotovoltaici”.