Trezzano. Piscina via Di Vittorio, si riapre a novembre

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 20 ottobre 2021 – Inizieranno a novembre (presumibilmente all’inizio del

mese) le attività della piscina comunale di via Di Vittorio, gestita da In Sport Srl.

I lavori di riqualificazione sono terminati nei giorni scorsi, interventi necessari per adeguare i solai

come evidenziato dalle verifiche predisposte dall’Amministrazione comunale in seguito al distacco

di intonaci e calcinacci nella palestra Cuciniello. Ora l’impresa è impegnata nella rimozione del

cantiere e nelle prime pulizie della strutture.

“Dopo la caduta dei calcinacci in palestra – spiega il sindaco Fabio Bottero – abbiamo

commissionato verifiche, anche statiche, sui solai e sugli elementi orizzontali di tutti i fabbricati

all’interno del polo scolastico Cuciniello e la piscina di via Di Vittorio è risultata non utilizzabile. È

stato quindi affidato un incarico per la riqualificazione e i lavori sono terminati. Nei prossimi giorni

il gestore In Sport Srl si occuperà della pulizia della struttura e del riempimento della vasca, per

riaprire al pubblico nei primi giorni di novembre”.

“Ringrazio i nostri tecnici e i gestori dell’impianto – continua il sindaco – perché con

professionalità e impegno hanno fatto il possibile mettere in sicurezza la struttura e riaprire nel più

breve tempo possibile, nonostante i ritardi nelle forniture dei materiali”.

Gli utenti della piscina troveranno tutte le informazioni circa le modalità di accesso all’impianto sul

sito insportsrl.it/trezzano e sulla pagina Facebook In Sport Trezzano S/N.

Si può anche scrivere a trezzano@insportsrl.it