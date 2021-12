Trezzano. Polizia locale, veicoli più sicuri ed ecologici

Il Comando ha acquistato un’auto ibrida dopo aver ottenuto un finanziamento regionale. Un primo passo per rinnovare tutto il parco veicoli a disposizione degli agenti, eliminando in particolare i mezzi più inquinanti. All’interno del nuovo mezzo anche la cella di sicurezza per detenuti

detenuti. Il Comando di Polizia locale di Trezzano sul Naviglio si è dotato di un nuovo mezzo dopo aver ottenuto un finanziamento regionale che ha consentito all’Ente un risparmio del 70% sull’acquisto.

“Si tratta di un primo passo – dichiara il sindaco Fabio Bottero – per una generale riqualificazione degli strumenti a disposizione degli agenti del Comando di Polizia locale. Intendiamo infatti rinnovare tutto il parco auto, sostituendo i mezzi inquinanti con nuove auto ibride e siamo pronti a partecipare a nuovi bandi regionali. Intanto, con l’ultima variazione di bilancio approvata nel mese di novembre abbiamo destinato alla Polizia locale molte risorse per la

videosorveglianza, la centrale operativa e la Protezione civile, oltre al progetto ‘Scuole sicure’ con fondi ministeriali”.

“Con la nuova auto arrivata nelle scorse settimane – continua il sindaco – Trezzano per la prima volta avrà un mezzo dotato di cella per detenuti, ottemperando alle richieste della Regione Lombardia. Questo permetterà agli agenti di lavorare con maggior sicurezza per un miglior controllo del territorio”.

V.A.