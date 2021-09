Trezzano. Torna la “Giornata del Verde Pulito”

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 15 settembre 2021 – La Giornata del Verde Pulito, nata nel 1987, vede coinvolti annualmente comuni grandi e piccoli della Lombardia che si impegnano in azioni dirette.

Nel 2020, a causa della pandemia, la manifestazione non ha avuto luogo, quest’anno Regione Lombardia ha deciso di organizzarla all’inizio dell’autunno e il Comune di Trezzano sul Naviglio ha subito risposto all’appello.

L’appuntamento è in programma domenica 26 settembre dalle 9.30 alle 12.30 presso il Municipio di via IV Novembre. Come di consueto, Giunta, consiglieri comunali, cittadini e associazioni ripuliranno insieme i quartieri della città, muniti di guanti, pinze, rastrelli e sacchi.