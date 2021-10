TRIENNALE ESTATE: anteprima documentario “Beppe Modenese.

(mi-lorenteggio.com) Martedì 5 ottobre, alle ore 21.30, Triennale Milano presenta in anteprima il documentario Beppe Modenese. Storia di un gentiluomo, con una intervista a cura di Luca Stoppini e la regia di Giovanni Gastel e Uberto Frigerio.

Introdurranno la proiezione gli interventi di Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano, Rita Airaghi, Direttore della Fondazione Gianfranco Ferrè, Luca Stoppini, Art Director, e Marco Sammicheli, Direttore del Museo del Design Italiano di Triennale Milano.

Il documentario rappresenta un tributo a Beppe Modenese (1929-2020), uno dei personaggi che ha fatto la storia della moda in Italia e nel mondo, ricordato con affetto come l’“uomo che ha sempre portato calzette rosse”.

Dall’amicizia tra Beppe Modenese, Giovanni Gastel e Luca Stoppini – e dalla stima e ammirazione che Gastel e Stoppini provano per Modenese, per i suoi valori e insegnamenti – nasce l’idea di raccontare in questo documentario – tutti e tre insieme – la vita di Modenese, la sua ironia, il suo senso dell’umorismo, la sua cattiveria “simpatica” e, soprattutto, la sua eleganza, che lo rende l’ultimo gentiluomo.

Questo appuntamento fa parte del palinsesto di Triennale Estate, un progetto rivolto a tutta la città per tornare a vivere insieme la cultura. L’obiettivo di Triennale Estate è dare voce a diversi temi: dal design all’architettura, dalla rigenerazione urbana alla fotografia al teatro e alle performing arts, con una particolare attenzione a tematiche quali sostenibilità, green, diversity, dialogo intergenerazionale, valorizzazione delle figure femminili nell’arte contemporanea e con il contributo di discipline come la storia e la filosofia quali ulteriori chiavi di lettura per interpretare il contemporaneo.

V.A.