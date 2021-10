TRIENNALE ESTATE: I NUOVI APPUNTAMENTI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 ottobre 2021 – Ecco gli appuntamenti in programma la prossima settimana:

5 ottobre

18.00 Milano Urban Center | Playground Diffusa

Ultimo appuntamento di Milano Urban Center nell’ambito di Triennale Estate.

La crisi pandemica e le misure per contenerla stanno avendo una ripercussione diretta sull’utilizzo dello spazio pubblico. Dal divieto di assembramenti al distanziamento sociale, dalla chiusura delle attività commerciali alla regolamentazione di playground e attività sportive, la sfera domestica si è trasformata in uno spazio di sicurezza opposto alla sfera pubblica, sinonimo di rischio e soggetto a regole di utilizzo.

La regolamentazione dello spazio pubblico non è una novità. È fatta da regole scritte – come nei pannelli informativi affissi all’ingresso di parchi e playground che raffigurano con grafiche inequivocabili quello che non si può fare – o da regole non scritte, come quelle sottese in una proliferante tipologia di spazio aperto, lo spazio aperto privato a uso pubblico (POPS – Privately Owned Public Spaces). Playground Diffusa mette in dubbio l’atteggiamento contemporaneo alla progettazione delle aree gioco e alla loro regolamentazione, basata quasi esclusivamente sui principi del rischio e del controllo. Saranno presentati esempi internazionali di spazi per il gioco in contesti urbani – come Amsterdam, Barcellona, Roma, Milano – e saranno confrontate soluzioni progettuali specifiche e le loro ripercussioni su più ampie dinamiche urbane.

Intervengono: Francesco Garofalo, Openfabric, Visiting professor Politecnico di Milano; Martina Neglia, redattrice di Menelique; Juan Lopez, Orizzontale, ricercatore; Chiara Farinea, IAAC – Institute for Advanced Architecture of Catalonia, head of European projects; Diego Terna, Quinzii Terna Architecture, Visiting professor ECNU Shanghai. L’incontro è moderato da Carlotta Franco, Eterotopia.

30 Presentazione del documentario Beppe Modenese. Storia di un gentiluomo

Triennale Milano presenta in anteprima il documentario Beppe Modenese. Storia di un gentiluomo, con una intervista a cura di Luca Stoppini e la regia di Giovanni Gastel e Uberto Frigerio.

Introducono la proiezione gli interventi di Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano, Rita Airaghi, Direttore della Fondazione Gianfranco Ferré, Luca Stoppini, Art Director, e Marco Sammicheli, Direttore del Museo del Design Italiano di Triennale Milano.

Il documentario rappresenta un tributo a Beppe Modenese (1929-2020), uno dei personaggi che ha fatto la storia della moda in Italia e nel mondo.

L’evento si svolgerà in Teatro

6 ottobre

10.00 Triennale Radio Show

Evento online

Prosegue l’appuntamento radio settimanale in collaborazione con Radio Raheem. Host del programma Damiano Gullì, curatore del Public Program di Triennale, in dialogo con Umberto Angelini, Direttore di Triennale Milano Teatro, e Gabriele Neri, curatore della mostra dedicata a Pietro Lingeri.