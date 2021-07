Triennale Estate: informazioni sulla trasmissione della finale degli Europei, Italia – Inghilterra | domenica 11 luglio, ore 21.00

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 luglio 2021 – Grande successo per la proiezione nel Giardino di Triennale Milano della finale del Campionato Europeo di calcio 2021. Sold out le prenotazioni per assistere all’evento che sarà proiettato su maxi schermo e in un’altra postazione attrezzata per l’occasione per garantire una fruizione nel pieno della sicurezza. Per garantire il rispetto delle norme sono previsti ingressi contingentati e controlli.