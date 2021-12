Triennale Milano aperta il 6, 7 e 8 dicembre

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 dicembre 2021. In occasione delle festività del 7 e dell’8 dicembre Triennale Milano effettuerà un’apertura straordinaria lunedì 6 dicembre e resterà aperta nei giorni di festa dalle ore 11.00 alle 20.00 (ultimo ingresso alle ore 19.00).

Con il biglietto unico al costo di 16 euro sarà possibile visitare lemostre The People I Like e I gioielli della fantasia dedicate al fotografo Giovanni Gastel, Saul Steinberg Milano New York e Raymond Depardon. La vita moderna. L’ingresso è libero per le esposizioni Il mestiere di grafico – oggi, Giovanna Silva. Milan. City, I listen to your heart e Metafore. Roberto Capucci: meraviglie della forma.

Saranno aperti il Museo del Design Italiano e l’allestimento permanente di Casa Lana di Ettore Sottsass, inaugurato il 2 dicembre. In programma anche laboratori per bambini e famiglie e incontri del Public Program.

Oltre a visitare le mostre e a partecipare agli eventi, i visitatori potranno acquistare il regalo che Triennale ha pensato per tutti gli appassionati di design e cultura. Fino al 6 gennaio sarà possibile acquistare i biglietti Early Bird della 23a Esposizione Internazionale Unknown Unknowns. An Introduction to Mysteries (20 maggio – 20 novembre 2022), in vendita online, in biglietteria e allo store di Triennale al prezzo di 11 euro anziché a 22 euro. Il biglietto potrà essere abbinato alla tote bag di Unknown Unknowns, disponibile allo store.

GLI APPUNTAMENTI DEL PUBLIC PROGRAM E I LABORATORI PER BAMBINI: DAL 6 AL 12 DICEMBRE

6 dicembre

15.30

Laboratorio per bambini |Un oggetto, brutto

Indicato per bambini dai 6 ai 10 anni

Durata: 90’

Prenotazioni: visiteguidate@triennale.org (specificando numero e età dei bambini partecipanti e numero degli adulti accompagnatori)

Costo: 10 euro (bambino), 8,50 euro (adulto, massimo un adulto per bambino) – incluso biglietto per il Museo del Design Italiano. Biglietti presso la biglietteria di Triennale Milano.

Il Museo del Design Italiano è pieno di oggetti speciali, molti di questi colpiscono per i loro colori sgargianti e per le loro forme inusuali. Sono tutti belli? Esistono oggetti belli per tutti? O brutti? Qualcuno ha mai progettato un oggetto brutto? Dopo un confronto di gruppo, a partire dagli oggetti esposti, i bambini proveranno a progettare un nuovo oggetto, brutto. Forse non è detto che bello e brutto siano proprio contrari.

7 dicembre

15.30

Laboratorio per bambini | Maschere e ghirigori parlantiCon il supporto di Comieco – Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica

Indicato per bambini dai 6 ai 10 anni

Durata: 90’

Prenotazioni: visiteguidate@triennale.org (specificando numero e età dei bambini partecipanti e numero degli adulti accompagnatori)

Costo: 12 euro (bambino), 10 euro (adulto, massimo un adulto per bambino) – incluso biglietto della mostra Saul Steinberg Milano New York. Biglietti presso la biglietteria di Triennale Milano.

“To do something with nothing” diceva Saul Steinberg. Partendo da questo pensiero verranno realizzate delle maschere sostenibili che lasciano scoperto solo il naso, a partire da carta, cartone e cartoncino di recupero portati da casa. I ghirigori daranno voce e carattere alle maschere, senza l’uso di lettere o parole, per una speciale messa in scena finale.

8 dicembre

15.30

Laboratorio per bambini |Un oggetto, brutto

9 dicembre

18.00

Presentazione volume | Il campo di battaglia

Presentazione del libro ll campo di battaglia. Perché il Grande Gioco passa per l’Italia di Maurizio Molinari, edito da La Nave di Teseo.

Intervengono: Maurizio Molinari, autore del libro e Direttore de “la Repubblica”; Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano; Mario Monti, politico, economista e accademico. Modera l’incontro Fiorella Minervino, giornalista, storica e critica d’arte.

20.00 2031. Italian Tech Awards

Evento su prenotazione:su evenbrite

La grande notte dell’innovazione italiana: 18 premi 2031 alle migliori startup italiane ed elezione dell’Italian Tech Person of the Year, il premio all’innovatore dell’anno di Italian Tech. La serata sarà condotta da Cristiano Seganfreddo, Presidente di 2031, Eleonora Chioda, Direttrice di Millionaire, e Riccardo Luna, direttore di Italian Tech de “la Repubblica”. La serata è trasmessa in diretta streaming sul sito de “la Repubblica”.

10 dicembre

18.00

Presentazione volume | Pazzo per l’Inter

Il libro, scritto da Peppino Prisco nel 1993 e curato da Giuseppe Baiocchi, è diventato presto un piccolo culto per i tifosi interisti. Oggi edito da Baldini & Castoldi e arricchito dalle nuove prefazioni di Fabrizio Biasin e del figlio Luigi, rappresenta un’occasione unica per ricordare, o per conoscere, – a cent’anni dalla sua nascita e a venti dalla sua scomparsa – uno dei più grandi e indimenticabili protagonisti del calcio italiano, in un anno che lo avrebbe fatto felice, quello della vittoria dello scudetto della sua squadra tanto amata.

11 dicembre

15.30

Laboratorio per bambini | Maschere e ghirigori parlantiCon il supporto di Comieco – Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica

12 dicembre

15.30

Laboratorio per bambini |Leporelli architettonici

Indicato per bambini dai 6 ai 10 anni

Durata: 90’

Prenotazioni: visiteguidate@triennale.org (specificando numero e età dei bambini partecipanti e numero degli adulti accompagnatori)

Costo: 12 euro (bambino), 10 euro (adulto, massimo un adulto per bambino) – incluso biglietto della mostra Saul Steinberg Milano New York. Biglietti presso la biglietteria di Triennale Milano.

Dalle finestre delle case in cui ha abitato a Milano o a New York, Saul Steinberg ha osservato molto attentamente le città, la gente che ci vive, le case e i palazzi che le popolano. Il leporello (una lunga striscia di carta piegata a fisarmonica) è il supporto perfetto per disegnarne di nuove, tutte appoggiate a una sola semplice linea orizzontale. Unendo insieme i leporelli, i bambini creeranno lo skyline infinito della loro città dei sogni.

CASA LANA, LE MOSTRE E IL MUSEO DEL DESIGN ITALIANO

Casa Lana di Ettore Sottssas

PermanenteRiallestimento: Luca CipellettiArt direction: Christoph RadlIngresso libero

Dopo la grande mostra monografica del 2017 Ettore Sottsass. There is a Planet, Triennale Milano inaugura Sala Sottsass, al primo piano del Palazzo dell’Arte. Sala Sottsass accoglie la ricostruzione e l’allestimento permanente di un interno di una residenza privata, Casa Lana, progettata da Ettore Sottsass intorno alla metà degli anni Sessanta a Milano e da oggi accessibile al pubblico grazie alla donazione di Barbara Radice Sottsass.

Intorno all’allestimento permanente di Casa Lana sono previste mostre ed eventi che mettano in luce diversi aspetti del lavoro e del pensiero del maestro.

A fianco del ciclo espositivo, una serie di donazioni mirate diventerà il nucleo di un importante fondo dell’architetto Ettore Sottsass all’interno della collezione permanente di Triennale Milano.

Giovanni Gastel

The People I Like

A cura di: Uberto Frigerio

Progetto di allestimento: Lissoni Associati

Prodotta da: Image Service in collaborazione con il MAXXI

I gioielli della fantasia

In collaborazione con: Museo di Fotografia Contemporanea

Fino al 13 marzo 2022

Biglietto per entrambe le mostre: 8 euro / ridotto 6,5 euro

The People I Like presenta oltre 200 ritratti che sono la testimonianza dell’immensa varietà d’incontri che ha caratterizzato la lunga carriera di Giovanni Gastel. Un labirinto di volti, pose, sogni di personaggi del mondo della cultura, del design, dell’arte, della moda, della musica, dello spettacolo, della politica. Un ritratto collettivo di anime, incontrate nel corso di una carriera quarantennale. In parallelo, I gioielli della fantasia espone come un prezioso castone, per usare un termine desunto dall’oreficeria, uno dei primi lavori che ha dato a Gastel la notorietà internazionale. Sono esposte 20 immagini di un più ampio progetto commissionato all’autore da Daniel Swarovski Corporation nel 1991 per l’omonimo libro, tradotto in quattro lingue, e la mostra di gioielli del XX secolo, entrambi curati da Deanna Farneti Cera.

Saul Steinberg Milano New York

Un progetto di: Triennale Milano e Electa

A cura di: Italo Lupi e Marco Belpoliti con Francesca Pellicciari

Allestimento: Italo Lupi, Ico Migliore, Mara Servetto con Migliore+Servetto Architects

Fino al 13 marzo 2022

Biglietto: 12 euro / ridotto 10 euro

Triennale Milano e Electa dedicano un’attesissima mostra a Saul Steinberg (1914-1999): un omaggio che Milano doveva al grande artista, che ha dedicato molte delle sue opere di tagliente intelligenza alla città in cui ha soggiornato negli anni di formazione. Un’esposizione ricca di disegni a matita, a penna, a pastello; opere realizzate con timbri e ad acquerello, maschere di carta, oggetti/sculture, stoffe, collages, a documentare la intensa e multiforme attività artistica di Steinberg. Ad accompagnare le opere, un’ampia selezione di apparati documentali e fotografici, utili per una più attenta comprensione della vita dell’artista, nonché una selezione accurata di riviste e libri originali, che – a partire dalle famose copertine del “The New Yorker” – hanno accolto alcuni dei contributi più significativi di Steinberg.

Raymond Depardon

La vita moderna

Con la complicità di: Jean-Michel Alberola

Scenografia: Théa Alberola

Nell’ambito del partenariato: Triennale Milano / Fondation Cartier pour l’art contemporain

Fino al 10 aprile 2022

Biglietto: 12 euro / ridotto 10 euro

Triennale Milano e Fondation Cartier pour l’art contemporain presentano La vita moderna, esposizione personale del fotografo e cineasta francese Raymond Depardon. Riunendo trecento fotografie e due film, La vita moderna è la più grande mostra mai realizzata dell’artista che, dagli anni Settanta, ha rinnovato profondamente il mondo dell’immagine contemporanea. Specificamente creata per Milano, la mostra rivela, attraverso molte tra le sue serie più emblematiche, quanto l’Italia abiti il suo lavoro.

Il mestiere di grafico – oggi

In collaborazione con: AIAP – Associazione italiana design della comunicazione visiva

A cura di: Marco Tortoioli Ricci

Fino al 23 gennaio 2022

Ingresso libero

Una mostra/laboratorio che intende indagare la natura del mestiere del grafico in chiave contemporanea. Il progetto nasce dal ciclo di talk tenuti da luglio a settembre 2021 nell’ambito di Triennale Estate. Gli incontri, concepiti come laboratorio di preparazione, sono serviti a introdurre una serie di tematiche – Formazione e Progetto, Impresa e Progetto, La grafica artigiana, La grafica programmata – attraverso esempi pratici e militanti offerti dai relatori coinvolti. In mostra 90 progetti con l’obiettivo di indagare la contemporaneità del mestiere di grafico in Italia per far emergere non solo i contenuti e il linguaggio visuale che caratterizza la produzione grafica di giovani di talento, ma anche le difficoltà amministrative e fiscali nell’organizzarsi per sostenersi e continuare a fare sperimentazione.

Giovanna Silva

Milan

City, I listen to your heart

Progetto di allestimento: Piovenefabi

Fino al 12 dicembre 2021

Ingresso libero

Installata nella Scala brutalista del Palazzo dell’Arte, l’esposizione di Giovanna Silva Milan. City, I listen to your heart offre una selezione di circa mille fotografie scattate a Milano nell’arco di un anno. Il progetto di allestimento è arricchito da una mappa della città disegnata da Michele Marchetti con i luoghi degli scatti fotografici.

Metafore. Roberto Capucci: meraviglie della forma

A cura di: Gian Luca Bauzano

In collaborazione con: Fondazione Roberto Capucci e Rometti

Coordinamento progetto: Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte

Fino al 9 gennaio 2022

Ingresso libero

Triennale Milano e Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte proseguono con la loro collaborazione annuale, finalizzata a presentare nello spazio della Quadreria il ciclo di mostre Mestieri d’Arte & Design. Crafts Culture: quattro esposizioni che propongono un punto di vista inedito sulle arti applicate contemporanee. Dopo Mirabilia, Vitrea e Fittile, viene presentata l’esposizione Metafore. Roberto Capucci: meraviglie della forma che racconta e mette in scena l’opera di uno dei grandi protagonisti della moda italiana, artefice e artigiano già giustamente celebrato, con uno sguardo speciale e inedito.

Museo del Design Italiano

Collezione permanente

Ingresso 10 euro / ridotto 10 euro

Il Museo del Design Italiano ospita una selezione dei pezzi più iconici e rappresentativi del design italiano dal 1946 al 1981, parte dei 1.600 oggetti della Collezione Permanente del Design Italiano di Triennale Milano, organizzati in ordine cronologico e accompagnati da un ricco apparato di testi e approfondimenti su poetica e contesto in cui le opere sono state progettate. Attraverso materiali grafici e fotografici, molto spesso inediti, provenienti dagli Archivi di Triennale Milano è inoltre evidenziato il ruolo centrale che Triennale, con le sue mostre storiche e le Esposizioni Internazionali, ha avuto nella definizione e nella messa in scena del design italiano.

V.A.