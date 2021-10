TURISMO, A PARIGI REGIONE LOMBARDIA PARTECIPA A ‘IFTM TOP RESA 2021’

(mi-lorenteggio.com) Milano, 04 ottobre 2021. Dal 5 all’8 ottobre Regione Lombardia, in collaborazione con Explora, parteciperà a Parigi a ‘IFTM TOP RESA 2021’, una delle più importanti manifestazioni internazionali dedicate agli operatori del turismo e una delle prime che si potrà finalmente svolgere in presenza.

Regione Lombardia sarà presente all’interno dello stand Italia di Enit, Agenzia Nazionale del Turismo, con uno spazio dedicato di circa 40 metri quadrati e 8 co-espositori, con l’obiettivo di promuovere l’ampia offerta turistica che la destinazione è in grado di proporre.

Un vero e proprio segnale di ripartenza per comunicare agli operatori internazionali che la Lombardia è pronta ad accogliere nuovamente, in sicurezza, i viaggiatori di ogni angolo del mondo.

“La Lombardia – sottolinea l’assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda – riapre al turismo internazionale. In particolare, al mercato francese, che negli ultimi anni si è particolarmente interessato ai nostri territori. La Lombardia sceglie le grandi fiere internazionali per presentare al mondo la sua offerta variegata e per mostrare la naturale vocazione di una regione dalle mille eccellenze, che ha tanto da proporre ad una clientela vasta ed eterogenea. Alla ricerca di esperienze uniche e da ricordare”.

Un’occasione per far conoscere al trade tutte le potenzialità della Lombardia: dalle meravigliose città d’arte all’autenticità dei borghi, dai Siti Unesco ai panorami mozzafiato che offrono i laghi, con un’attenzione particolare rivolta alla natura, alla montagna e alle attività all’aria aperta, esperienze in grado di soddisfare ogni preferenza, dal cicloturismo al trekking, dallo sci agli sport acquatici e al golf.

Inoltre, per agevolare l’incontro tra domanda e offerta, i co-espositori avranno a disposizione una piattaforma digitale per poter pianificare una fitta agenda di appuntamenti con buyers internazionali e operatori del settore.

Di seguito l’elenco degli operatori presenti allo stand di Regione Lombardia e inLombardia:

– Gruppo operatori turistici Valle Camonica Lago d’Iseo Franciacorta;

– Italianway spa;

– Navigazione Lago Iseo;

– Ticket to ride travel incoming Italy;

– Trust Force srl;

– Tinoleggio srl;

– Ocean viaggi travel office;

– Elite limousines.