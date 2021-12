Turismo, con la Camera di commercio al via tour culturale e enogastronomico con 18 buyer esteri dal 13 al 17 dicembre alla scoperta di Milano, Monza e Lodi

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 dicembre 2021 – Turismo, con InBuyer al via un tour culturale e enogastronomico di quattro giorni alla scoperta di Milano, Monza e Lodi, dal 13 al 17 dicembre, con 18 buyer esteri, per attirare turisti e promuovere sui mercati internazionali le imprese nei settori lusso, cultura, enogastronomia, sport e wedding. Un’iniziativa promossa, con il brand YesMilano, da Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Unioncamere Lombardia, Promos Italia, l’agenzia nazionale del sistema camerale che supporta le imprese italiane nei processi di internazionalizzazione e nella valorizzazione del territorio. Quale seguito agli incontri one-to-one realizzati nei mesi scorsi sulla piattaforma InBuyer, è prevista l’accoglienza di una delegazione di buyer esteri provenienti dai principali mercati target per il rilancio del turismo nel periodo di Natale: Stati Uniti d’America, Francia, Regno Unito, Spagna, Belgio, Svezia, Polonia, Lettonia, Ungheria, Monaco, Israele, Egitto, Kuwait, Brasile. Si tratta di partner accuratamente selezionati e interessati a far conoscere Milano, Monza e Lodi come mete turistiche e favorire nuove partnership commerciali con aziende italiane nei settori della cultura, del lusso, dell’enogastronomia, dello sport e del wedding. L’inaugurazione è lunedì 13 dalle 18 e 30 alle 20, in Camera di commercio, via Meravigli 9 b. Dopo l’arrivo di lunedì 13 dicembre e l’incontro istituzionale in Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi a Palazzo Turati, mercoledì 15 i buyer saranno a Milano tra Duomo, Teatro alla Scala, via Montenapoleone, Castello Sforzesco, Museo del Novecento e Museo della Pietà Rondanini, alberghi, tra cui Excelsior Hotel Gallia, ristoranti e ci sarà anche una tappa “golosa” nel lodigiano per degustare i sapori del territorio, tra vini e produzioni agricole di qualità. Giovedì 16 i buyer saranno a Monza a visitare l’Autodromo, Villa Reale, il Duomo con la Cappella di Teodolinda e la Corona Ferrea, alberghi, tra cui Hotel de la Ville e ristoranti.