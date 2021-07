Turismo e ripartenza

Milano, 27 luglio 2021 – Quest’estate è giunta con una tutta una serie di aspettative di cui moltissimi erano fiduciosi. Si ritornava a villeggiare e a divertirsi tramite le attività stagionali più suggestive e cool. Una di queste è sicuramente quella dei casinò dove poter divertirsi tramite la propria astuzia, abilità e fortuna. Dalle slots machine ai tavoli da poker l’intrattenimento che offrono queste strutture è decisamente conveniente in estate per tutta una serie di fattori. Uno di questi sicuramente il fresco all’interno del casinò.

Il turismo, un’industria di successo

È difficile definire l’industria del turismo, poiché a differenza di altre industrie, non esiste un prodotto chiaro. Incorpora molti settori, tra cui alloggio, trasporti, attrazioni, compagnie di viaggio e altro ancora. Nella sua accezione più ampia, il turismo è definito come quando le persone viaggiano e soggiornano in luoghi al di fuori del loro ambiente abituale per meno di un anno consecutivo per motivi di svago, affari, salute o altro. A livello globale, il contributo diretto dei viaggi e del turismo al PIL è stato di circa 2,9 trilioni di dollari USA nel 2019. Se si considerano i paesi che hanno contribuito direttamente di più al PIL globale, l’industria dei viaggi e del turismo degli Stati Uniti ha contribuito con la somma maggiore a 580,7 miliardi di dollari USA. Quali sono le cause, oltre la voglia di viaggiare che ci è stata negata.

Quali sono i fattori di questo successo?

Ci sono molti fattori che contribuiscono all’eccesso di turismo, e ovviamente questi variano da luogo a luogo. Airbnb è stato utilizzato come una sorta di capro espiatorio, poiché migliaia di posti letto sono stati improvvisamente messi a disposizione in paesi e città di tutto il mondo, senza essere soggetti a nessun tipo di pianificazione, permessi o – in molti casi – tasse. Gli host possono scalzare gli hotel e gli ostelli vicini, le stanze si aprono in quartieri già saturi e, man mano che il concetto di “condivisione della casa” diventa sempre più commercializzato, la domanda di appartamenti fa aumentare gli affitti e la popolazione locale viene espulsa.

Un altro aspetto è la disponibilità di voli economici , che negli ultimi anni ha saturato in particolare l’Europa. Quando è più economico volare da Londra al Marocco che prendere un treno da Londra a Manchester, allora abbiamo è davvero incredibile. Ovviamente tutto ciò si ripercuote anche sugli hotel e le attività curriculari come il casinò di cui parlavamo nel primo paragrafo.

Inoltre ogni volta che viaggi, cerca di assicurarti che la maggior parte dei tuoi contanti rimanga il più locale possibile. È anche consigliato soggiornare in pensioni di proprietà locale e mangiare in ristoranti locali, oltre a fare tour con guide locali. Il turismo può ancora essere una forza positiva e garantire che i residenti locali, gli habitat e la fauna selvatica traggano beneficio dalla tua presenza è una parte importante di ciò. Questo incredibile aumento negli hotel e in tutte le strutture turistiche non deve farci dimenticare che viaggiare responsabilmente, in minor numero, non solo aiuta a evitare l’eccessivo turismo. Ti darà una maggiore connessione con le persone e gli stili di vita locali, il tutto con il fine di un’esperienza di vacanza molto più autentica.

L. M.