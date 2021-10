ULTRALEGGERO PRECIPITA A MILANO SAN DONATO SU PALAZZINA: 8 MORTI – FOTO E VIDEO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 ottobre 2021 – Un piccolo aereo decollato dall’aeroporto di Linate e diretto ad Olbia è precipitato intorno alle 13.15 su una palazzina di due piani adibita ad uffici in fase di costruzione nella zona vicino alla fermata metro di San Donato Milanese, al confine , tra via 8 Ottobre 2021 (giorno in cui ci fu la tragedia a Linate, quest’anno ricorre il 20° Anniversario) e via Marignano, vicino al parcheggio attiguo alla linea M3 della Metropolitana che fa capolinea a San Donato Milanese, è precipitato un ultraleggero privato, con a bordo 8 persone (il pilota più sette passeggeri) cadendo su un edificio, che è andato in fiamme. L’aereo sarebbe precipitato, dopo il decollo.

Dalle informazioni assunte sarebbero stati otto gli occupanti del velivolo, due membri d’equipaggio e sei passeggeri.

Alcune auto parcheggiate nei pressi sono state coinvolte dalle fiamme dell’incendio che si è sviluppato in seguito all’impatto.

Non risultano al momento altre persone coinvolte oltre a quelle che erano a bordo.

Vigili del fuoco al lavoro con otto squadre.

