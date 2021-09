Un film ritrovato e un videogioco cinefilo alle Giornate del Cinema muto di Pordenone

(mi-lorenteggio.com) Pordenone, 29 settembre 2021 – Martedì 5 ottobre 2021 alle ore 18, sempre alle Giornate del Cinema Muto di Pordenone, Cineteca Milano organizza la conferenza BEHIND THE LIGHT – The Extraordinary Life of Luca Comerio, in cui verrà presentato l’applied game sull’avventurosa vita del pioniere del cinema Luca Comerio. Alla presentazione intervengono Matteo Pavesi, Direttore generale Cineteca Milano e Marco Accordi Rickards, Direttore generale Fondazione Vigamus.

Cineteca Milano sbarca così nel mondo dei videogame con Behind The Light, l’applied game sviluppato da un’idea originale di Cineteca Milano per promuovere e diffondere presso il pubblico più giovane la propria missione, le proprie collezioni, il proprio Museo. Lo scopo è quello di educare il giocatore ponendolo nelle condizioni di conoscere la storia di questo grande artista che si intreccia alla storia della Cineteca di Milano e del suo patrimonio. L’apprendimento è pensato in modo divertente tramite una serie di sfide e minigiochi all’interno di 6 capitoli.

Behind The Light farà dunque rivivere l’avventurosa vita diLuca Comerio (1878-1940), celebre fotografo, cineasta e regista italiano, pioniere del documentario e dell’industria cinematografica. Ha seguito da fotoreporter la prima guerra mondiale, sperimentato tutte le più innovative tecniche di ripresa, tra cui il KinemaColor per riprodurre i colori, spericolato e avventuroso testimone della Storia a contatto con i più grandi personaggi di inizio Novecento essendo stato nominato primo operatore della casa reale, come il grande Edoardo Ferravilla, il più importante attore teatrale milanese a cavallo tra ‘800 e ‘900. Cineteca Milano conserva un lotto dei suoi preziosi film che ha restaurato digitalmente, in quanto patrimonio fondamentale del cinema italiano.

L’incontro è visibile anche in streaming sui social delle Giornate del Cinema Muto e di Cineteca Milano.

Mercoledì 6 ottobre 2021 alle ore 14.30alle Giornate del Cinema muto di Pordenone, Cineteca Milano presenta il prezioso restauro del film ritrovatoHam and Eggs at the Front del 1927, una commedia genuinamente divertente, dove le gag si innestano nel contesto drammatico e spaventoso della Prima guerra Mondiale. L’unica copia esistente del film è stata ritrovata negli archivi di Cineteca Milano e successivamente restaurata. Il film, un po’ per le polemiche che suscitò, un po’ per la strana comicità, è stato più volte citato nella storia del cinema, ma mai finora visto. Il ritrovamento di questo film è dunque una interessante scoperta, anche grazie alla presenza dell’attrice comprimaria, Myrna Loy, in uno dei ruoli d’esordio della sua importante carriera partita proprio dal cinema muto. L’attrice è qui impiegata in una storia originale e in un ruolo da esotica vamp.

In Ham and eggs at the front lo sfondo del conflitto mondiale, ampiamente sdoganato sul grande schermo con The big Parade (1925), diventa lo spunto per uno humor dal sapore dolceamaro. Le scene comiche dei due protagonisti, i caratteristi Tom Wilson e Heinie Conklin, tra le quali spicca la lunga ed esilarante sequenza finale in mongolfiera, si accostano a presagi di morte, come la scena in cui due scheletri perseguitano Prosciutto e Uovo.

Ham and eggs at the front è una situation comedy ben costruita, da riscoprire per ammirare una Myrna Loy inedita, ma anche per godere di una commedia dalla parte dei deboli, con humor tragicomico.

Il film verrà riproposto al pubblico milanese presso Cineteca Milano MIC venerdì 30 ottobre ore 17.30 nel programma dei festeggiamenti dei 10 anni del MIC – Museo Interattivo del Cinema.