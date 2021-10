Una Scuola Condivisa – Pratiche per una Scuola Felice Rho, 7-11 ottobre 2021

Dal 7 all’11 ottobre 2021 a Rho si terrà la prima edizione del Festival Una Scuola Condivisa – Pratiche per una Scuola Felice: cinque giorni in cui la Scuola e i suoi protagonisti animeranno la città.

(mi-lorenteggio.com) Rho, 6 ottobre 2021. Laboratori, workshop, talk: molte e differenziate le attività previste per piccoli e grandi che si terranno in tanti luoghi della città di Rho. Le attività proposte stimoleranno occasioni di

scambio e riflessione sulle possibili strategie per promuovere una cultura della felicità

all’interno del mondo della Scuola. L’evento sancisce l’inizio del terzo e ultimo anno del

progetto realizzato grazie al contributo di Con I Bambini Impresa Sociale nell’ambito del

Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.



Dal 7 all’11 ottobre 2021 Rho ospiterà un evento speciale in cui la Scuola e tutta la Comunità

Educante saranno protagoniste con un ricco programma di attività destinate a bambini/e e

ragazzi/e dall’infanzia alla secondaria di primo grado e a famiglie, docenti, dirigenti e

personale scolastico.



L’iniziativa nasce all’interno del progetto “Una Scuola Condivisa – Per una Cultura della

Felicità”, promosso dall’Amministrazione Comunale di Rho e dall’Azienda Speciale dei Comuni

SERCOP. Vede coinvolti due Istituti Comprensivi cittadini, E. Franceschini e A. Frank, insieme

ad un’ampia rete di soggetti del terzo settore del territorio e non solo, impegnati da anni

nella sperimentazione di nuovi modelli di didattica e nella costruzione di esperienze di

Scuola Aperta e Diffusa. Oltre agli spazi scolastici, infatti, saranno coinvolti anche altri luoghi

della città: Villa Burba, lo Spazio MAST, il chiosco Pomè, il Giardino Condiviso La chiocciola. Il

tutto sotto la supervisione del comitato scientifico composto da Consorzio Cooperho,

Università di Milano-Bicocca, Politecnico di Milano, Cooperativa LaFucina, Scuola di Coaching

Umanistico, Associazione Ala Milano e, come ente valutatore, Università Cattolica del Sacro

Cuore.

Il 7 ottobre alle ore 17 in apertura del Festival si terrà il convegno “Pratiche per la Scuola

Felice – Riflessioni ed Esperienze di trasformazione della Scuola Pubblica”. Ospite d’onore

dell’iniziativa sarà il dottor James M. Bradburne, direttore generale della Pinacoteca di Brera,

che avrà modo di raccontare l’esperienza dell’originale impostazione didattica che ha attuato

presso il museo.



Quali sono gli strumenti per costruire una scuola felice? Cosa significa parlare di una Scuola

condivisa? Quali sono oggi gli elementi costitutivi di una Scuola non più identificabile solo

come luogo fisico? Queste alcune delle domande che animeranno il Festival, attraverso

momenti di discussione aperta e di sperimentazione diretta attraverso laboratori e

workshop.



L’11 ottobre alle ore 17 si terrà il convegno di chiusura con l’obiettivo di lasciare un’eredità per

l’edizione 2022 di questo innovativo Festival della Scuola.

Le attività del Festival si sviluppano in quattro aree:

PROMUOVERE i valori sottesi al progetto > seminari, webinar, workshop rivolti a docenti,

famiglie, educatori, cittadini.

