UNIVERSITÀ BICOCCA, PRESIDENTE REGIONE: LOMBARDIA PROTAGONISTA NEL SOSTEGNO DELLA RICERCA E DELL’INNOVAZIONE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 settembre 2021 – “Sulla sostenibilità, sulla ricerca e sull’innovazione, Regione Lombardia sta investendo e ha investito risorse cospicue, come sulla difesa del territorio e sugli interventi utili a preservarlo per favorire la tutela dell’ambiente in cui viviamo e in senso lato, dunque, del nostro pianeta”.

Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia a margine della cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2021-2022 dell’Università degli studi Bicocca alla presenza del ministro dell’Università e della Ricerca e della rettrice, Giovanna Iannantuoni.

“Mobilitare finanziamenti e accelerare tutte quelle attività utili ad affrontare la crisi climatica – ha aggiunto – è un compito nel quale credo. Così come credo sia fondamentale la collaborazione tra Governi, imprese e società civile per ottenere risultati concreti”.