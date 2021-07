Usmate Velate. Bilancio partecipato, votazioni dall’11 al 17 ottobre

A disposizione 50mila euro per realizzare progetti proposti dalla cittadinanza

(mi-lorenteggio.com) Usmate Velate, 29 luglio 2021. Si terranno dall’11 al 17 ottobre 2021 le votazioni aperte alla cittadinanza relative al Bilancio partecipato 2021, inevitabilmente posticipato rispetto al 2020 a causa dell’emergenza pandemica. Un appuntamento che consentirà ai cittadini residenti a Usmate Velate di decidere come destinare una parte delle risorse del bilancio comunale, pari a 50.000 euro.

L’Amministrazione Comunale ha definito proprio nelle scorse ore l’intera procedura per poter mettere in atto le votazioni nel periodo autunnale. La Giunta Comunale ha confermato i fondi a disposizione, spetterà ora all’Ufficio Tecnico Comunale entro l’inizio del mese di settembre la valutazione della fattibilità delle proposte pervenute fra le quali si sceglieranno quelle da mettere in votazione che saranno comunque non più di 5. Entro il 20 settembre avverrà anche il coinvolgimento delle Consulte comunali dove i progetti selezionati verranno descritti nel dettaglio per poi essere illustrati agli elettori.

Già stabilito invece il periodo di voto: urne aperte dall’11 al 17 ottobre 2021 con un calendario che consentirà di esprimere il proprio voto anche il sabato e la domenica proprio per favorire il massimo afflusso di persone.

I progetti ammessi al voto finale potranno essere votati da tutti i cittadini residenti a Usmate Velate che abbiano compiuto i 16 anni d’età al momento del voto. L’esito del voto sarà seguito, a livello istituzionale, dall’impegno di spesa dei 50.000 euro già previsti a bilancio per la specifica realizzazione dell’opera prescelta dalla cittadinanza, con l’obiettivo di concluderlo entro il 2022.

La prima edizione del Bilancio Partecipato del comune di Usmate Velate si è tenuta nel 2016, con la cittadinanza che scelse di realizzare una nuova pensilina per la scuola elementare Casati e la sistemazione dei vialetti interni alla scuola dell’infanzia Rodari. L’anno successivo i 50.000 euro servirono per un nuovo laboratorio-creativo sempre all’interno della scuola dell’infanzia Rodari, nel 2018 fu invece attuata la completa riqualificazione dei percorsi piedibus sia di Usmate che di Velate.

“Il Bilancio partecipato ritorna dopo l’inevitabile rinvio del 2020 – afferma Marcello Ripamonti, assessore al Bilancio – anche questo strumento che si fonda sulla partecipazione dei cittadini rappresenta un primo simbolico elemento di normalità. Come Amministrazione Comunale abbiamo scelto di mantenere validi i progetti presentati per il 2020: li analizzeremo e poi li presenteremo nel dettaglio alla cittadinanza. Con la somma messa a disposizione avremo davvero la possibilità di attuare un intervento di rilievo sul nostro territorio che risponda ad una esigenza manifestata direttamente dalla cittadinanza”.

