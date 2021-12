Usmate Velate. “Il paese dai mille colori”, un contest per le più belle luci del Natale

L’Amministrazione Comunale ha lavorato per rendere ancora più “illuminate” le festività

(mi-lorenteggio.com) Usmate Velate, 6 dice,bre 2021. Un contest per premiare gli addobbi natalizi più caratteristici che verranno allestiti su abitazioni, negozi e aziende di Usmate Velate, a cui si affiancherà la tradizionale illuminazione promossa dal Comune in collaborazione con gli esercenti del territorio che quest’anno sarà costituita da oltre 60 punti luce e da una straordinaria novità: il profilo del Municipio illuminato a led.

L’Amministrazione Comunale guarda al Natale e si prepara a lanciare una sfida tutta interna al paese, a cui chiunque potrà partecipare per rendere ancora più bello e colorato il territorio in cui si vive. Una sfida dove non si vincerà nulla sotto l’aspetto economico, ma dove si gareggerà per rendere ancora più illuminate le prossime festività natalizie e per ritrovare una quotidianità intrisa di valori di relazione.

IL CONTEST

“Il Paese dai mille colori”, nome del contest, nasce dal desiderio di coinvolgere l’intero Comune in un evento trasversale che rinsaldi i legami interni alla comunità. Una “gara” a suon di luci, allestimenti, alberi colorati e scenografie per rendere ancora più bello il territorio.

“Per questo, abbiamo deciso di promuovere un contest che coinvolgerà le famiglie, le attività produttive ed i commercianti per creare un’atmosfera indimenticabile all’interno di Usmate Velate – affermano il sindaco Lisa Mandelli e Pasquale De Sena, assessore con delega agli Eventi – Promuoviamo questo momento di partecipazione in concomitanza con il periodo Natalizio che da sempre è sintomo di gioia, religiosità, allegria e voglia di stare insieme”.

Il contest sarà suddiviso in due differenti categorie, riguardanti una le abitazioni e l’altra gli esercizi commerciali, produttivi o industriali. Oggetto del “contendere” saranno le luminarie, dal momento che un’apposita Giuria itinerante composta da rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, di ConfCommercio e del Gruppo Artistico 99 individuerà i 5 migliori addobbi presenti all’esterno delle abitazioni private e i 5 migliori allestiti in vetrine, attività produttive, negozi o aziende del territorio. Una volta individuati i vincitori, il Comune consegnerà un simbolico ringraziamento per l’allestimento degli addobbi.

“Lo scopo del concorso è innanzitutto quello di creare un’atmosfera di rinascita, di gioia e di bellezza che coinvolga ogni angolo della nostra bella cittadina – prosegue De Sena – L’Amministrazione Comunale in vista del Natale come sempre farà la propria parte con i tradizionali addobbi natalizi e le luminarie installate nelle strade cittadine. Quest’anno lanciamo alla cittadinanza un’ulteriore sfida: vorremmo che i protagonisti, gli artisti fantasiosi che coloreranno i nostri condomini, edifici, locali, negozi, fossero proprio gli usmatevelatesi”.

LE LUMINARIE

Le luminarie 2021 rappresentano un ulteriore segno di speranza e di ritorno verso la normalità, il Comune di Usmate Velate ha quindi lavorato duramente in collaborazione con la sezione locale di ConfCommercio per creare un’atmosfera di luce sul territorio. In totale saranno 60 le luminarie che si accenderanno martedì 7 dicembre, a cui si affiancherà l’accensione dell’Albero di Natale situato nel giardino del Municipio. E proprio il Municipio sarà oggetto di una novità assoluta: il profilo verrà illuminato con luci a led creando un contorno dall’alto livello di suggestione.

Le luminarie coloreranno il territorio: le luci verranno accese a Usmate in via Roma, Lombardia, Vittorio Emanuele II e Cavour, mentre a Velate saranno presenti in via Cottolengo, Volta e Deledda. La spesa complessiva del Comune sarà di circa 8mila euro, le luminarie resteranno accese fino al 6 gennaio.

V.A.