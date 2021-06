Usmate Velate. Parcoscenico 2021, rassegna di 8 serate nel Parco di Villa Scaccabarozzi

Dal 3 al 17 luglio ritorna la sesta edizione del format artistico a prenotazione obbligatoria

(mi-lorenteggio.com) Usmate Velate, 23 giugno 2021 -Otto appuntamenti, tutti a prenotazione obbligatoria, per riavvicinare i cittadini al piacere della musica, della filmografia e del teatro.

L’Amministrazione Comunale di Usmate Velate, in collaborazione con la Consulta Cultura e con la Consulta Giovani, propone la Rassegna 2021 di “Parcoscenico”, il consolidato format culturale, giunto ormai alla sesta edizione, realizzato in collaborazione con ANCI Lombardia che si inserisce quest’anno nell’ambito del progetto di partecipazione giovanile “Cool Future 4 Work”.

LA RASSEGNA

Come ormai da tradizione, Parcoscenico è una rassegna culturale di musica, cinema e teatro che si svolge nel mese di luglio all’interno del parco di Villa Scaccabarozzi. L’intento di Parcoscenico è proprio quello di consentire ai cittadini di Usmate Velate di fruire degli spazi del Comune attraverso la cultura, considerata come uno strumento di conoscenza e un’opportunità di socializzazione e di crescita per la comunità.

Saranno 8 gli appuntamenti in calendario, di cui 5 dedicati alla “buona” musica unita al teatro e tre proiezioni di film rivolti a famiglie e adolescenti.

“L’organizzazione della rassegna Parcoscenico contribuisce a restituire un primo senso di normalità nel periodo post-pandemia – afferma Mario Sacchi, assessore con delega alla Cultura – Come Amministrazione Comunale, abbiamo fortemente voluto queste otto serate di elevato spessore artistico e culturale, che rappresentano al tempo stesso momenti di ritrovo e di relazione fra le persone. La quasi totalità degli appuntamenti sono ad ingresso gratuito proprio per venire incontro alle esigenze di chi si sta mettendo alle spalle un’annata difficile anche dal punto di vista economico”.

GLI APPUNTAMENTI IN CALENDARIO

Si inizia sabato 3 luglio alle 21.30 con Suoni Mobili e lo spettacolo Cilla Cilla, la serata successiva (4 luglio, ore 21.30) è prevista la proiezione del film “I morti non muoiono” del regista Jim Jarmusch. Giovedì 8 luglio alle 21 andrà in scena lo spettacolo teatrale “Memento Mori” con testo e regia di Beatrice Zanin ed Elia Montanari, venerdì 9 luglio (ore 21.30) sarà la volta di “Aspettando il Longless” con la proiezione dei corti del Longless Film Festival del 2020. Sabato 10 luglio (alle ore 21) Piazza Scaccabarozzi ospiterà il concerto del Corpo Musicale di Usmate Velate, mercoledì 14 luglio alle 21.30 via alla proiezione a pagamento della commedia Jojo Rabbit. Secondo appuntamento con SuoniMobili fissato per venerdì 16 luglio alle 21.30 con “Omeophonie – Favole omeopatiche per adulti”, gran finale sabato 17 luglio alle 21 con “Verlaine + Rimbaud – Un’ora all’inferno con te”.

È prevista la prenotazione obbligatoria a tutti gli spettacoli in calendario contattando la Biblioteca civica (tel. 039 6829789 oppure via mail biblioteca.usmatevelate@cubinrete.it),

In caso di pioggia, verranno forniti aggiornamenti sulle modalità di svolgimento di ciascuno spettacolo attraverso i canali ufficiali del Comune di Usmate Velate e sulla pagina Facebook della Biblioteca civica A. Merini.