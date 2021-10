Usmate Velate. Rinnovamento del parco mezzi: nuova auto ibrida per la Polizia Locale

Il Comune ha usufruito di un contributo di 20mila euro ottenuto da Regione Lombardia

(mi-lorenteggio.com) Usmate Velate, 10 ottobre 2021. Una svolta netta verso l’ibrido e un rinnovamento del parco mezzi comunale. Nelle scorse ore, l’Amministrazione Comunale di Usmate Velate ha ufficialmente ritirato il nuovo veicolo che entrerà in dotazione al Comando di Polizia Locale.

Un mezzo nuovo costato alle casse pubbliche 17mila euro, pari allo stanziamento effettuato dal Comune, a cui si è aggiunto un contributo regionale di 20mila euro a cui l’Amministrazione ha avuto accesso risultato fra gli Enti finanziati nel Bando dello scorso febbraio finalizzato a rinnovare strumenti e veicoli in uso al Comando.

Il “nuovo acquisto” è una Subaru ibrida nuova, completa di tutte le implementazioni necessarie per il controllo del territorio e per l’intervento in caso di necessità o di emergenza. Il nuovo mezzo consentirà di rottamare uno degli altri due mezzi attualmente a disposizione degli agenti, immatricolati rispettivamente nel 2006 e nel 2007, rispettivamente benzina e diesel.

“Grazie ad un’attività svolta dagli uffici comunali, abbiamo ottenuto un contributo regionale che ci ha permesso di accelerare il processo di ringiovanimento del nostro parco auto, concentrandoci in modo particolare su quelli in uso alla Polizia Locale – affermaPasquale De Sena, assessore con delega alla Sicurezza – Con questo acquisto, come abbiamo già avuto modo di dire quando ci è stata accettata la richiesta di contributo, dimostriamo al tempo stesso attenzione all’operatività dei nostri agenti e uno sguardo verso l’ambiente, virando verso il mondo ibrido”.

L’attenzione dell’Amministrazione Comunale verso il Comando di Polizia Locale prosegue con l’implementazione della dotazione organica degli agenti presenti sul territorio. Ai 4 agenti in servizio a Usmate Velate si aggiungerà in pianta organica a partire dal 2022 un’ulteriore unità al Comando a seguito della conclusione del primo concorso. Agli operativi si affianca inoltre una figura amministrativa e nel 2021 si è aggiunta agli agenti anche il Messo Comunale, cui competono specifichi incarichi legati alla gestione del traffico nei pressi delle scuole e alle notifiche da effettuarsi sul territorio.

