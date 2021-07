Vacanze last minute: consigli pratici e su come spostarsi

Milano, 27 luglio 2021 – D’estate non si ha sempre l’opportunità di prenotare le vacanze in anticipo e, anche se i più metodici riescono ad organizzarsi mesi o settimane prima della partenza, spesso l’imprevisto è dietro l’angolo. Quando si comprano i biglietti aerei con delle compagnie low cost, può capitare che i voli vengano cancellati o che gli orari cambino all’improvviso, con l’ovvio risultato di una vacanza rovinata. Oppure capita che, durante il fine settimana, chiamino dalla propria azienda per una sostituzione improvvisa o che, al contrario, con un cambio turno si possa riuscire ad avere il week end libero. Come risolvere questi imprevisti? Basta non preoccuparsi troppo, e sapere come organizzare una vacanza last minute!

Come spostarsi: l’autobus è la soluzione ideale

Nel periodo estivo per organizzare un viaggio last-minute è meglio evitare l’aereo. Spesso, infatti, a causa delle numerose prenotazioni i voli vanno in overbooking e il viaggio potrebbe non essere garantito. Per quanto riguarda i traghetti, sono mezzi più economici e sicuri in materia di prenotazioni, ma il viaggio dura ore e rischia di far perdere l’intera giornata. Il consiglio è quindi quello di considerare di viaggiare in autobus per le vacanze, magari approfittando di qualche offerta speciale.

L’autobus spesso viene sottovalutato, ma oggi rappresenta un‘opzione di viaggio smart e soprattutto conveniente. Per viaggiare attraverso le regioni italiane gli autobus a lunga percorrenza di Itabus rappresentano sicuramente la migliore soluzione perché sono estremamente sicuri, confortevoli, e offrono tantissimi servizi. A bordo di un autobus della flotta Itabus, è possibile usufruire del wc, utilizzare la rete Wi-Fi 4/5G gratuita per lavorare o per contattare gli amici che vi aspettano a destinazione, acquistare snack e bevande per fare uno spuntino ristoratore.

I pullman della flotta, oltre ad avere ampi sedili con doppio bracciolo e poggiapiedi, adatti ai viaggi più lunghi, prevedono anche un servizio di trasporto bagagli. Nel costo del biglietto base, infatti, è compreso il trasporto di un bagaglio a mano e di un bagaglio da stiva. Naturalmente, è possibile aggiungere in fase di prenotazione ulteriori bagagli o bagagli speciali (come ad esempio le biciclette). Per ottenere il massimo comfort durante i viaggi più lunghi, il consiglio è quello di prenotare un posto in Ambiente Top, un’area esclusiva degli autobus Itabus dotata di sedili ancora più ampi e comodi, reclinabili, che praticamente consentono di viaggiare sdraiati. Per i turisti più organizzati, c’è un ulteriore vantaggio: acquistare insieme il biglietto d’andata e quello di ritorno, permette di avere uno sconto del 10%. Inoltre, prenotando con largo anticipo (3 settimane minimo), è possibile usufruire del Prezzo WOW, ovvero il prezzo più basso disponibile per una determinata tratta.

Quale destinazione scegliere per un viaggio last minute?

Partire da Milano per una vacanza last-minute è molto semplice, essendo il capoluogo lombardo ottimamente collegato con numerose mete dal network Itabus. Dalle fermate di Lampugnano e San Donato partono tantissimi autobus a diversi orari. La domanda è: dove andare all’ultimo minuto? Le tratte al momento disponibili di Itabus che da Milano portano verso il sud Italia sono tantissime e comprendono le linee di autobus Milano-Bari, Milano-Ancona, Milano-Foggia, Milano-Pescara, Milano-Vasto, e tantissime altre. Tra tutte quella più gettonata è ovviamente quella che porta a Bari, non solo perché il mare pugliese è una delle mete più ambite, ma anche perché la tratta è percorribile anche in orario notturno.

Cosa fare a Bari?

Bari è sia una bellissima città di mare che una meta di interesse culturale, quindi ci sono diverse alternative tra cui scegliere in base alle proprie preferenze. Il doppio animo di Bari si può comprendere con una passeggiata per la città: lungo le sue vie, infatti, è possibile sia godersi il panorama mozzafiato del lungomare sia conoscere la storia dietro gli edifici di maggiore rilievo. Imperdibili la Chiesa di San Nicola e il castello Svevo- Normanno. Avventurandosi tra i vicoli della città vecchia, poi, si possono ancora vedere le nonne che preparano la pasta fresca e altre prelibatezze locali. A tal proposito, per concludere in bellezza il viaggio last minute nella cultura pugliese, non potrà mancare un tour dei ristorantini locali, dove gustare piatti tipici come le orecchiette, oppure freschissimi formaggi locali come la burrata e la stracciatella.

L. M.