Vacanze per tutta la famiglia? C’è la Val di Sole!

Dimaro, 1 settembre 2021 – Il mese di agosto è praticamente agli sgoccioli, nelle spiagge i bagnanti si fanno gli ultimi tuffi in mare, le città d’arte stanno cominciando a chiudere i conti della stagione turistica e si sta già iniziando a pensare a quello che comporterà il mese di settembre. Le ferie sono giunte al termine e gli adulti torneranno al lavoro mentre, i bambini, ritorneranno sui banchi di scuola. Ma è davvero finito tutto così?

La risposta è assolutamente no! Infatti, se ci si vuole rilassare ancora un po’, praticare dello sport all’aperto e godersi tutto quel meraviglioso spettacolo che è la natura, dovete sapere che la regione del Trentino – Alto Adige ha parecchie frecce nel suo arco per “centrare” i vacanzieri in ogni stagione dell’anno.

Il Trentino – Alto Adige, infatti, è ricco di valli verdeggianti, montagne che toccano il cielo, laghi dove ci si può specchiare sulla loro superficie e città e paesi che sembrano usciti da una cartolina per un risultato generale che è sempre in grado di suscitare emozioni e placare anche gli animi più irrequieti.

Ma da che parte è meglio cominciare per godersi una vacanza rilassante sia per i grandi che per i più piccini? Se vi troverete dalle parti della Val di Sola, allora, molto facilmente potreste imbattervi nell’AlpHoliday Dolomiti Wellness & Family Hotel sito a Dimaro in via Campiglio 4. Che cosa troverete dunque in questo albergo e perché è così consigliato? Ora cercheremo di scoprirlo assieme perciò proseguita con noi in questa lettura!

Prima di tutto, in questo family hotel in Val di Sole a quattro stelle, potrete immergervi in un’atmosfera rilassante e comoda per i visitatori di tutte le età (inoltre non dimentichiamo che è possibile ricevere la Val di Sole Guest Card per approfittare dei numerosi servizi presenti sul territorio) e ricaricare al meglio le vostre “batterie”.

L’AlpHoliday Dolomiti Wellness & Family Hotel si trova a pochi passi dalle piste da sci della Skiarea Campiglio – Dolomiti di Brenta (una delle più famose e belle della regione), dalle maestose Dolomiti e dal fiume Noce. Qui ci si potrà “sbizzarrire” con sport invernali, escursioni, rafting, mountain bike e scattare anche delle foto che sembreranno uscite dalle pagine del National Geographic.

Una volta tornati all’AlpHoliday Dolomiti Wellness & Family Hotel, poi, il relax e la comodità non finiranno di certo, anzi, si potrebbe dire che sono solo appena iniziati!

Gli adulti ed i bambini avranno dunque i loro “momenti” studiati appositamente per loro. Oltre ai servizi di noleggio di mezzi di trasporto, camere confortevoli, Internet e servizi vari, gli adulti potranno rilassarsi con piscine, saune (inclusa quella finlandese), aromarium (bagno a vapore con le essenze), due bagni turchi con le essenze balsamiche, biosauna, docce emozionali e vasche ad idromassaggio.

I bambini, invece, potranno divertirsi con le attività di animazione, i servizi di animazione, i baby menu ed anche le piscine coperte per tutte le età. Del resto, anche i più piccoli devono star bene!

Per informazioni compilate l’apposito modulo presente sul portale oppure scrivete a info@alpholiday.it o chiamate lo 0463 973330.