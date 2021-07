VACCINAZIONE ‘OVER 60’ A MILANO, D.G. WELFARE: DA PROSSIMA SETTIMANA CENTRI VACCINALI MOBILI PER OGNI MUNICIPIO CITTADINO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 luglio 2021 – Dopo la conferma di ieri oggi ecco il calendario. Con una Nota la Direzione generale Welfare di Regione Lombardia comunica infatti le date della campagna mobile a Milano per la vaccinazione straordinaria dei cittadini over60. “Così da incrementare – si legge – la copertura vaccinale dei milanesi, ferma all’81,4% contro l’86,4 della media regionale”.

“L’obiettivo – prosegue la Nota – è facilitare e incentivare a vaccinarsi il numero più elevato possibile dei circa 78.000 i residenti nel capoluogo over60, che non si sono ancora vaccinati o prenotati”.

Dal 22 al 31 luglio dunque, per i milanesi con più di 60 anni, in ciascuno dei nove Municipi, saranno disponibili delle unità mobili: “per consentire loro di accedere senza prenotarsi – scrive la Nota – alla vaccinazione anti-Covid-19, e solo con tessera sanitaria e codice fiscale”. Le somministrazioni verranno effettuate dalle ore 9 alle ore 17 “col vaccino monodose Janssen (Johnson & Johnson), a eccezione dei soggetti per i quali non è raccomandato”. Non dovranno quindi effettuare il richiamo.

IL CALENDARIO DEI CENTRI VACCINALI MOBILI – Di seguito il calendario delle vaccinazioni predisposte per loro a partire dalla prossima settimana, con data, municipio e centri di riferimento:

– 22 luglio, Municipio 2: ‘Villa Finzi’ via Sant’Erlembaldo 4; ‘Cascina S. Paolo’ via Trasimeno 41;

– 23 luglio, Municipio 8: ‘Aldini’ via Aldini 72; ‘Pascarella’ via Satta 23;

– 24 luglio, Municipio 5: ‘Ritrovo 15’ via De Andrè 9; ‘Cascina Ronchettino’ via Saponaro 34;

– 26 luglio, Municipio 7: ‘Associazione C. Poma’ via C. Mario 18; ‘Il Monastero’ via A. Da Baggio 54;

– 27 luglio, Municipio 9: ‘Villa Taverna’ via Brivio 4; -‘Cassina Anna’ via S. Arnaldo 17;

– 28 luglio, Municipio 4: ‘Acquabella’ via Don Carlo S. Martino 10; ‘Mazzini’ via Mompiani 5;

– 29 luglio, Municipio 6: ‘Astronave’ via Boffalora 116; ‘Anziani 3^ Età’ via dei Narcisi 3;

– 30 luglio, Municipio 3: ‘Ricordi’ Via Boscovich 42; ‘Sorriso’ via Crescenzago 56;

– 31 luglio, Municipio 1: ‘Nuovo Polo Mozart’, c.so di Porta Vigentina 15.

PARTICOLARI CONDIZIONI CLIMATICHE ED ETÀ DEI CITTADINI INVITATI – “Ricordiamo – conclude la Dg Welfare – che è in considerazione dell’età dei cittadini invitati ad aderire a questa campagna speciale e delle condizioni climatiche, legate alla stagione estiva, che Regione ha ritenuto ragionevole e opportuno chiedere al Comune di Milano di predisporre dei locali di appoggio. È infatti necessario mettere a disposizione di queste persone aree dedicate alla somministrazione, ma anche all’accoglienza e all’accettazione, all’anamnesi e al consenso. Come pure all’inoculazione, all’osservazione post inoculazione e alla gestione delle eventuali emergenze. Attenzioni indispensabili in un’azione messa a punto per cittadini over60”.