VACCINAZIONI COVID, D.G. WELFARE REGIONE: IN CASO DI DIFFICOLTÀ PRENOTAZIONE TERZA DOSE CONTATTARE CALL CENTER

Milano, 12 gennaio 2022 – In merito ad alcune segnalazioni ricevute da parte di cittadini che non riescono a completare la prenotazione della terza dose tramite il portale di Regione Lombardia, la Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia – in una Nota – informa che “gli operatori del call center 800.89.45.45 sono a disposizione per verificare e risolvere la problematica”.

“Si tratta – prosegue la Nota – per la maggior parte di cittadini con tessera sanitaria emessa da altra Regione, alcuni residenti in Lombardia, altri no, vaccinati in precedenza in Regione Lombardia o in altre Regioni”.

“Per queste articolate casistiche – conclude la Nota – gli addetti al numero verde provvederanno a fornire adeguata assistenza per la soluzione”.

