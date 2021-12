(mi-lorenteggio.com) Valfurva, 16 dicembre 2021 – Poco prima della ore 12.00 di oggi, una valanga, in zona Malerbe, ha travolto uno scialpinista di 40 anni. L’uomo, raggiunto dal Soccorso Alpino, è stato recuperato e rinvenuto con traumi multipli causati dall’evento valanghivo, con l’elisoccorso è stato trasportato in codice rosso in elicottero all’ospedale di Sondalo.

V. A.