Valbondione (Bg). 43enne colpita da masso

(mi-lorenteggio.com) VALBONDIONE (BG), 25 luglio 2021 – Intervento oggi pomeriggio alle 14.30 per la VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino: i tecnici sono stati attivati per una donna di 43 anni, residente in provincia di Brescia, che è stata colpita da un masso a un ginocchio nei pressi del Simal, sul sentiero tra il Brunone e il Coca. È riuscita ad arrivare in modo autonomo al rifugio Coca e poi ha chiesto aiuto. Sul posto sono arrivati cinque tecnici della Stazione Cnsas di Valbondione e uno del centro operativo di Clusone. I soccorritori sono saliti fino al rifugio Curò grazie alla funivia messa a disposizione dall’Enel e poi hanno proseguito in galleria con il trenino, sempre dell’Enel, fino al Coca. Hanno raggiunto e valutato l’infortunata dal punto di vista sanitario. Sul posto l’elisoccorso di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) decollato da Bergamo, che l’ha recuperata e portata all’ospedale di Piario.

Redazione