Valbondione, malore per una 23enne

(mi-lorenteggio) Valbondione, 20 giugno 2021 – Allertamento nel tardo pomeriggio di oggi per la Stazione Cnsas di Valbondione, VI Orobica. Intorno alle 17:00 la centrale ha contattato le squadre per una ragazza di 23 anni che non stava bene e non riusciva a proseguire. Si trovava lungo Il sentiero 305 del Curò. I due tecnici di turno presso il centro operativo di Clusone sono partiti subito con la jeep ambulanzata e l’hanno raggiunta, insieme a loro sono intervenuti anche due tecnici della Stazione di Valbondione della VI Delegazione Orobica Cnsas. Nel frattempo da Bergamo è decollato anche l’elisoccorso di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), poi rientrato in piazzola perché le condizioni meteorologiche stavano cambiando in peggio. La ragazza è stata portata a valle dalle squadre territoriali; è stata esaminata dal medico dell’équipe sanitaria. A Valbondione c’era l’ambulanza, che l’ha infine trasportata all’ospedale di Piario.