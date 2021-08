Valle Camonica. A Edolo 50enne cade mentre cerca funghi, a Ossimo un ciclista cade da e-bike

(mi-lorenteggio.com) VALLE CAMONICA (BS), 16 agosto 2021 – Due interventi nella mattinata di oggi, lunedì 16 agosto 2021, per la V Delegazione Bresciana del Soccorso alpino. A Edolo la Stazione locale è stata attivata dalla centrale per una donna di 50 anni che aveva riportato la sospetta frattura di una caviglia, mentre era per funghi con altre persone. I tecnici, insieme con i militari del Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza, l’hanno raggiunta; si trovava in località Part, nella zona del Monte Colmo, a 1450 metri di quota. Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco. Le squadre l’hanno messa in sicurezza e calata con la barella portantina fino alla strada, dove c’era il mezzo fuoristrada del Cnsas; infine l’hanno portata all’ambulanza. L’altro intervento è avvenuto nella tarda mattinata, intorno alle 11:15. I tecnici sono stati attivati dalla centrale per l’infortunio di un ciclista in località Creelone, nel territorio del comune di Ossimo. Una squadra è partita subito da Borno e lo ha raggiunto. L’uomo, 56 anni, aveva alcuni traumi a un gomito e all’anca, che si era procurato dopo essere caduto mentre scendeva lungo una strada sterrata con la e-bike. I soccorritori lo hanno stabilizzato, poi è arrivata l’ambulanza della Croce Rossa di Breno, che lo ha portato in ospedale. Cinque i tecnici della Stazione di Breno impegnati; sono intervenuti anche i Vigili del fuoco. L’intervento è finito in poco meno di due ore.