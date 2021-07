VALLE CAMONICA (BS). SOCCORSA SCOUT 13ENNE DI PAVIA COLTA DA MALORE

(mi-lorenteggio.com) Valle Camonica, 28 luglio 2021 – Intervento stanotte per la V Delegazione Bresciana del Soccorso alpino, Stazione di Breno. L’attivazione è arrivata intorno alle 23:00 di ieri sera, martedì 27 luglio 2021, per una ragazza di 13 anni, residente in provincia di Pavia e appartenente al gruppo scout stanziato in zona che aveva avuto un malore; si trovava in località Campolaro, sopra Bienno. I tecnici, una decina quelli impegnati, sono saliti con i mezzi fuoristrada e hanno raggiunto la giovane: hanno effettuato una prima valutazione di tipo sanitario e comunicato con la centrale. È stato deciso il trasporto in ospedale a Esine per accertamenti. L’intervento è terminato all’una.

109109Condivisioni: 2Mi piaceCommentaCondividi