VENERDÌ 2 LUGLIO ALLE 11.00 NEL DUOMO DI MILANO I VESCOVI LOMBARDI PER I 50 ANNI DELLA CARITAS IN ITALIA

“GLI EFFETTI DEL CORONAVIRUS SULLA POVERTÀ: IL PUNTO DI VISTA DELLE CARITAS LOMBARDE”

(mi-lorenteggio.com) Venerdì 2 luglio alle ore 11.00, nel Duomo di Milano, l’Arcivescovo mons Mario Delpini, in qualità di Metropolita della Lombardia, presiederà la Messa per i 50 anni di servizio a fianco dei poveri della Caritas in Italia.

Concelebreranno la liturgia i vescovi delle diocesi lombarde.

Pur nel rispetto delle norme sanitarie imposte dall’emergenza sanitaria in corso a causa della pandemia di Covid 19, dalle Diocesi della regione interverrà un’ampia rappresentanza di volontari e operatori che sono impegnati quotidianamente nei servizi, nei centri di ascolto parrocchiali, nelle strutture di accoglienza dedicati alle persone in stato di bisogno.

Al termine della celebrazione si terrà un incontro con la stampa per commentare i risultati del report “Gli effetti del Coronavirus sulla povertà: il punto di vista delle Caritas Lombarde”, una documentata analisi sulle conseguenze sociali del periodo pandemico e le prospettive future, realizzata dalla Delegazione regionale degli Osservatori delle Povertà delle 10 Caritas diocesane che operano in Lombardia.