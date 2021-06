VERDE. INAUGURATI I GIARDINI DI VIA DEZZA ALLA PRESENZA DEL SINDACO SALA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 giugno 2021 – I giardini di via Dezza a Milano tornano a disposizione della collettività più belli e accoglienti di prima, con spazi dedicati allo sport, al gioco e alle attività all’aria aperta. L’intervento di riqualificazione fa parte del progetto del Comune di Milano “Cura e Adotta il Verde pubblico” e rientra nel progetto #Enelincircolo con il quale Enel Energia ha dato un contributo alla ripartenza della città.



In occasione dell’inaugurazione di oggi pomeriggio alla quale hanno partecipato il Sindaco di Milano Giuseppe Sala e il Responsabile Mercato Italia di Enel Nicola Lanzetta, sono stati organizzati numerosi eventi dedicati ai più piccoli, con laboratori e animatori, alla cultura e all’intrattenimento musicale grazie a Piano City che Enel sostiene.



Il parco di via Dezza è stato completamente rinnovato: il campo da calcio e quello da basket sono stati riqualificati con una nuova pavimentazione, con la posa di una moderna rete di protezione e nuovi canestri. Anche l’area giochi è stata rigenerata con un’innovativa pavimentazione e giochi per accogliere i bambini in sicurezza, oltre al posizionamento di nuove panchine. È stato, inoltre, rifatto il prato nell’area cani e sistemata la siepe che delinea il giardino.



“Ringrazio Enel Energia per quanto ha realizzato in via Dezza: la riqualificazione dei giardini testimonia quanto sia strategica la sinergia pubblico-privato e quanto questa possa migliorare la vita della città, in ogni suo quartiere – spiega il Sindaco Giuseppe Sala -. Mettere a disposizione dei bambini, dei ragazzi e di tutti gli abitanti della zona spazi verdi, in cui poter giocare, praticare sport e socializzare è fondamentale per realizzare il progetto di una città policentrica e sostenibile, con servizi accessibili in 15 minuti a piedi o in bici, quale sarà la Milano di domani“.



“Sono estremamente soddisfatto del bellissimo lavoro di riqualificazione dei giardini di via Dezza e ringrazio l’Amministrazione comunale per averci offerto questa opportunità di collaborazione – commenta Nicola Lanzetta -. La cittadinanza ora ha uno spazio accogliente, inclusivo, dove bambini e ragazzi possono incontrarsi e giocare in sicurezza. Ma il sostegno di Enel Energia alla città non finisce qui. È in corso in questi giorni l’iniziativa di Energia in circolo dedicata al riciclo e pensata per promuovere l’economia circolare, un modello virtuoso e concreto che, oltre ad avere effetti sulla tutela dell’ambiente, produce vantaggi in termini di competitività, innovazione e occupazione”.



Le iniziative di Enel Energia a favore della città di Milano proseguono con un nuovo progetto di economia circolare che prevede la possibilità di portare oggetti in disuso presso quindici Spazio Enel di Milano personalizzati per l’occasione. All’interno degli store sono stati posizionati dei mini silos dove i milanesi potranno lasciare oggetti che non usano più: soprammobili, giocattoli, dispositivi elettronici e molto altro saranno ritirati dal personale del negozio per poi tornare a nuova vita.



Gli store Enel diventano così promotori di comportamenti virtuosi, trasformandosi in luoghi in cui i milanesi possono, con un piccolo gesto, contribuire alla creazione di nuove opere d’arte, all’insegna della “recycling philosophy”. Dopo la raccolta è prevista, infatti, la fase creativa: i materiali di scarto saranno affidati alle mani e all’estro dell’artista Dario Tironi che li utilizzerà per realizzare vere e proprie opere d’arte. Saranno cinque le opere che vedranno la luce grazie a questa iniziativa, e aiuteranno a riflettere sulle tematiche ambientali ponendo l’accento, oltre che sul recupero del materiale quale fonte di energia, anche sulla circolarità dell’energia umana.



Gli Spazio Enel in cui è possibile aderire all’iniziativa, in tutta sicurezza, sono quelli di via Broletto, corso di Porta Romana, viale Sabotino, piazza Imperatore Tito, viale Monza, via Pellegrino Rossi, via Rembrandt, via Washington, via Meneghino, corso Buenos Aires, presso il CityLife district. La lista completa e tutti i dettagli su enel.it.