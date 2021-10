VEZZA D’OGLIO (BS). 55ENNE DI BERGAMO SOCCORSO IN LUOGO MOLTO IMPERVIO

(mi-lorenteggio.com) VEZZA D’OGLIO (BS), 3 ottobre 2021 – Intervento nel tardo pomeriggio di ieri in Valgrande di Vezza d’Oglio, in Alta Valle Camonica. Un uomo residente in provincia di Bergamo di 55 anni era uscito per un’escursione con un’altra persona ma è caduto e ha riportato la presunta frattura di una gamba. Si trovavano in un luogo molto impervio, a circa 2000 metri di quota, dove c’erano anche dei balzi di roccia. Allora hanno chiesto aiuto. La centrale di Soreu delle Alpi ha attivato il Soccorso alpino bresciano, Stazioni di Temù e Ponte di Legno, insieme con il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza. Sul posto anche l’elisoccorso di Brescia di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, che ha collaborato con le squadre territoriali, formate proprio per operare in sinergia con l’équipe dell’elisoccorso, in ambiente impervio e ostile e in situazioni che richiedono particolari competenze tecniche, come in questo caso. Li hanno localizzati e recuperati con il verricello, poi trasportati a valle; hanno preferito rientrare in modo autonomo.