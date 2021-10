(mi-lorenteggio.com) Villasanta, 2 ottobre 2021 – Oltre cinque ore di lavoro per spegnere un incendio che aveva interessato alcuni capannoni di un complesso industriale in via San Fiorano a Villasanta, in Brianza. Dalle 2.30 cinque squadre dei vigili del fuoco al lavoro: fiamme domate, in corso la bonifica dell’area. Nessun ferito o intossicato

