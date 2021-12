WELFARE, ROGGIANI: GELO E ARIA IRRESPIRABILE, INTERVENTO SOTTO TUNNEL DOVERE DEL COMUNE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 dicembre 2021 – “L’inverno non è per tutti uguale. Le temperature che scendono sotto lo zero sono un pericolo per le molte persone che, purtroppo, si trovano a vivere per strada. Una situazione inaccettabile che deve spingere tutti noi a fare qualcosa. Il piano freddo è un dovere che il Comune di Milano sta rispettando aprendo strutture e mezzanini della metropolitana per dare un pasto caldo, sicurezza e un letto. Il prezioso intervento di welfare di ieri sera nei dintorni della stazione Centrale rappresenta un obbligo che il Comune ha verso le persone che vivono all’interno della città. Tutti sono uguali e nessuno dev’essere lasciato indietro. I quattro tunnel sotto la stazione non sono un luogo in cui si può vivere, un esempio è il continuo passaggio di auto e scooter che rendono l’aria irrespirabile. È per la loro salute e la loro sicurezza: l’inverno è ancora lungo e non possiamo permettere che nella nostra Milano ci siano persone che dormono in questa situazione”. Lo ha detto la segretaria metropolitana del PD milanese Silvia Roggiani in merito all’intervento congiunto, degli assessorati al Welfare e alla Sicurezza, della tarda serata di ieri nei tunnel sotto i binari della stazione Centrale.