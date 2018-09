SICUREZZA. NUOVO COMMISSARIATO SESTO S.G. (MI), DE CORATO: RICONOSCIMENTO A CITTA’ CHE FERMO’ TERRORISTA AMRI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 settembre 2018 – E’ stato sottoscritto oggi in

Prefettura a Milano il protocollo d’intesa per la realizzazione

del nuovo Commissariato di Polizia di Sesto San Giovanni. A

firmare l’atto, il Prefetto di Milano, Luciana Lamorgese,

l’assessore a Sicurezza, immigrazione e polizia locale di

Regione Lombardia, Riccardo De Corato, la Questura di Milano ed

il Sindaco del Comune di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano.

La struttura, che sara’ cofinanziata da Regione Lombardia, verra’

realizzata all’interno dell’area ex Falck, a Sesto, in cui e’

prevista la costruzione della ‘Citta della Salute e della

Ricerca’.

ASSESSORE RICORDA GESTO EROICO POLIZIOTTI – “A Sesto San Giovani

nel dicembre 2016 – ricorda l’assessore De Corato – i due

poliziotti Cristian Movio e Luca Scata’, in uno scontro a fuoco a

Sesto San Giovanni, uccisero il killer della strage di Berlino,

Anis Amri, l’uomo che si lancio’ con un camion sulla folla dei

mercatini di Natale, uccidendo 12 persone, tra cui l’italiana

Fabrizia Di Lorenzo, e ferendone una cinquantina. Nonostante

l’eroico gesto dei due agenti, pero’, la Germania nego’ loro

l’onorificenza”.

IMPEGNO DI REGIONE LOMBARDIA MANTENUTO – “Regione Lombardia –

aggiunge l’assessore – anche in segno di riconoscimento delle

Forze dell’Ordine, promise che avrebbe realizzato uno nuovo

Commissariato nel comune di Sesto San Giovanni, visto che quello

esistente era ormai vetusto e inadeguato”.

La sottoscrizione del Protocollo definisce il percorso e le

modalita’ di sviluppo del progetto per la realizzazione del nuovo

Commissariato di Pubblica Sicurezza, considerando anche la

grande importanza per garantire il presidio del territorio anche

nel quadro della realizzazione della Citta’ della Salute e della

Ricerca.

PREVISTA LA COSTITUZIONE DI UN COMITATO ISTITUZIONALE – “Nel

documento e’ prevista la costituzione di un ‘Comitato

istituzionale, affiancato da un ‘Tavolo tecnico operativo’,

coordinato dal Servizio Tecnico – Logistico Patrimoniale della

Polizia di Stato di Milano, che avra’ il compito – sottolinea

l’assessore regionale – di implementare le attivita’ previste e

proporre soluzioni ad eventuali criticita’”.

REGIONE LOMBARDIA ASSUME IMPEGNO PER COFINANZIARE STRUTTURA

-“Riconoscendo l’importanza del progetto, Regione Lombardia –

conclude De Corato – si impegna quindi ad assumere le iniziative

necessarie per cofinanziare i lavori di realizzazione del nuovo

Commissariato di Pubblica Sicurezza”.

Redazione