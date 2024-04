Prossime iniziative del circolo ACLI “Don Alfredo Tonolli” di Masate e Basiano A.p.s.

(mi-lorenteggio.com) Basiano, 26 aprile 2024 – Ecco i volantini delle prossime iniziative del circolo ACLI di Masate e Basiano.

Eventi di promozione sociale dedicati in particolare alla missione in Perù di Diego Torricelli, diacono appartenente alla Operazione Mato Grosso, in vista della sua ordinazione presbiterale che si terrà sabato 8 giugno in Duomo a Milano insieme ai prossimi preti diocesani.

La prima messa di Diego sarà a Masate domenica 9 giugno 2024.