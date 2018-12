Legnano. Scontro tra auto e mezzo dei Vigili del Fuoco, sei feriti

(mi-Lorenteggio.com) Legnano, 15 dicembre 2018 – Stanotte, intorno alle ore 2.30, nella centralissima via Cadorna, una vettura Fiat Punto con a bordo 4 giovani e un mezzo dei Vigili del Fuoco, che era diretto in un’operazione di soccorso, si sono scontrati in prossimità di un incrocio. L’impatto è stato violentissimo e il mezzo dei pompieri si è ribaltato. Sei i feriti, che sono stati trasportati negli ospedali di Legnano, Busto Arsizio e Castellanza. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri di Legnano per i rilievi.

V. A.