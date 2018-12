Un nuovo comandante della Polizia locale per Rozzano

(mi-Lorenteggio.com) Rozzano, 23 dicembre 2018 – La città di Rozzano ha un nuovo comandante della Polizia locale. Si tratta di Gaetano Iannì, 46, laureato in Giurisprudenza, da 18 anni in servizio a Rozzano. Dal 24 dicembre Iannì sostituirà il comandante Vincenzo La Vecchia, 64 anni, che è andato in pensione.

“Ringrazio il Comandante La Vecchia per il lavoro svolto in questi anni con grande impegno e faccio i miei auguri al Comandante Iannì che ha appena assunto questo delicato e prezioso incarico – dichiara il sindaco Barbara Agogliati -. Sono certa che la sua nomina darà nuovo slancio alla Polizia locale permettendoci di rafforzare i servizi di pattugliamento del territorio anche grazie al recente ampliamento dell’organico. La sicurezza è una delle priorità della nostra amministrazione. Abbiamo assunto 8 nuovi agenti di polizia locale negli ultimi 5 anni oltre ad aver acquistato nuovi automezzi. Stiamo rafforzando i servizi per il controllo del territorio in costante collaborazione con la locale Tenenza dei carabinieri per contrastare la microcriminalità. Inoltre, è in fase di costituzione il gruppo di Controllo di Vicinato di piazza Alboreto, secondo il protocollo siglato in Prefettura quest’estate. Auspichiamo che altri quartieri aderiscano al progetto, allargando la rete di controllo della città”.

“Assumo il comando della Polizia Locale di Rozzano con grande orgoglio e senso di responsabilità – afferma il neo Comandante Iannì-. Ringrazio il sindaco e l’amministrazione comunale e mi auguro di poter svolge il mio ruolo al meglio al servizio della città di Rozzano”.

