E-Vai rinnova la flotta con 134 nuove auto ecologiche

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 dicembre 2018 – E-Vai, la società di car sharing del Gruppo FNM, potenzia la propria flotta introducendo 34 nuove auto elettriche e ibride, migliorando così la qualità e l’efficienza della propria offerta. Il parco vetture di E-Vai cresce fino a 110 auto, di cui l’88% elettrico, rispondendo a una domanda di servizi di mobilità sostenibile sul territorio regionale extra-urbano in continuo aumento. Inoltre, 100 nuovi veicoli elettrici amplieranno la flotta nel corso del 2019: la fornitura delle nuove auto inizierà a partire dal mese di marzo e si concluderà a giugno, raddoppiando i veicoli a disposizione della clientela. L’obiettivo dell’azienda è portare la flotta a 500 veicoli green entro i prossimi 3 anni.

Le nuove vetture già disponibili sono state inserite all’interno del principale servizio di E-Vai (il “Car Sharing Ecologico Lombardo”) che copre, grazie a 91 E-Vai point dislocati nei punti strategici della Lombardia, tutti i capoluoghi oltre a aeroporti, stazioni, università, etc.

Le 34 auto elettriche di nuova generazione messe a disposizione della clientela offrono maggiori performance in termini di autonomia e ricarica della batteria. Le 22 Renault Zoe R90 Intens infatti hanno un’autonomia nominale di 400 KM, permettendone l’utilizzo anche in ampi tragitti extra-urbani e sono caratterizzate da ricarica veloce a 22 kWh, riducendo i tempi di fermo dell’auto per il rifornimento energetico. La flotta di E-Vai si arricchisce inoltre di 12 vetture ibride, 8 Toyota Yaris HSD Active e 4 Toyota Auris Hybride Active, dotate, oltre al motore elettrico, di motore a combustione per gli spostamenti più lunghi.

Sono stati inoltre potenziati anche altri modelli di car sharing offerto dalla società:

• “Just In Time”, il car sharing in condivisione tra le amministrazioni comunali e i propri cittadini secondo giorni e fasce di utilizzo complementari;

• “Treno a casa tua”, il car sharing riservato ai pendolari che utilizzano il treno e alle aziende che operano in prossimità delle stazioni ferroviarie;

• “Corporate”, flotta aziendale elettrica condivisa dalle aziende con i propri dipendenti.

Redazione