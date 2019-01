Cesano Boscone. 31enne investita in via Grandi

(mi-Lorenteggio.com) Cesano Boscone, 11 gennaio 2019 – Nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17.30, lungo la via Grandi all’altezza del civico 14, una donna di 31 anni è stata investita riportando ferite lievi. Dopo esser stata soccorsa da un’automedica e da un’ambulanza della Croce Verde Baggio è stata trasportata in codice verde all’ospedale San Carlo di Milano per degli accertamenti. Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi del sinistro, la Polizia Locale e i Carabinieri hanno deviato il traffico, a quell’ora, visto l’orario di punta, molto intenso.

Non è la prima volta, che quel tratto di strada è oggetto di investimenti, soprattutto in orario serale, quando il traffico proveniente da Milano, dalla via Isonzo, aumenta, rendendo spesso impossibile e molto pericoloso l’attraversamento pedonale, in particolare per anziani e mamme con bambini.

Infatti, lo scorso 23 ottobre, un anziano fu ricoverato in prognosi riservata dopo esser stato investito all’altezza della fermata del bus, quasi nel medesimo tratto.

V. A.