Pavia. Aperture straordinarie ufficio elettorale

(mi-lorenteggio.com) Pavia, 26 aprile 2024. Si comunica che l’ufficio elettorale effettuerà aperture straordinarie per il rilascio dei soli certificati di iscrizione alle liste elettorali uso candidature per elezioni Europee ed Amministrative in queste giornate:

SABATO 27/04 : 8,30 – 17,30

DOMENICA 28/04: 8,30 – 17,30

LUNEDI’ 29/04: 8,30 – 17,30

MARTEDI’ 30/04 : 8,00 ALLE 20,00

MERCOLEDI’ 1/05: 8,00 ALLE 20,00

MARTEDI’ 7/05: 8,30 – 17,30

MERCOLEDI’ 8/05 : 8,30 – 17,30

GIOVEDI’ 9/05: 8,30 – 17,30

VENERDI’ 10/05: 8,00 – 20,00

SABATO 11/05: 8,00- 12,00

Negli altri giorni l’ufficio elettorale è aperto con il seguente orario: dalle ore 8,30 alle ore 13,00 da lunedì al sabato.

Per ulteriori informazioni potete contattare l’ufficio elettorale al seguente numero : 0382/399324