Cesano Boscone. Ragazza in bici investita in via Isonzo, pensionata investita in via Don Sturzo

(mi-Lorenteggio.com) Cesano Boscone, 16 gennaio 2019 – Oggi, intorno alle ore 12.30, in via Isonzo, all’altezza del civico 7, una ragazza di 21 anni, è stata investita, mentre era in sella alla sua bicicletta, da una vettura. Soccorsa da un’ambulanza della Croce Verde di Corsico e dalla Polizia Locale, che ha compiuto tutti i rilievi, è stata trasportata in codice verde all’ospedale San Carlo di Milano.

In serata, invece, intorno alle ore 17,15, in via Don Sturzo, nel parcheggio del centro commerciale Auchan, una pensionata di 79 anni è stata investita da una vettura, il cui conducente stava facendo una manovra per parcheggiare.

Soccorsa è stato trasportata in codice verde al San Carlo di Milano.

V. A.