Misano Adriatico. DL Racing agguanta tre podi nel Campionato Italiano GT Sprint

Inizio competitivo per la scuderia milanese in GT Cup al Misano World Circuit, dove sulle Lamborghini Huracán ST Evo2 by Kripton Motorsport Scionti-Mainetti festeggiano due volte sfiorando la vittoria e in gara 1 anche Fontana-Gattuso si distinguono. Importanti piazzamenti per Badawy ed esordio in crescendo per Dalocay-Tagliapietra. Prossimo atto l’1-2 giugno a Imola

(mi-lorenteggio.com) Misano Adriatico (RN), 5 maggio 2024. E’ un inizio competitivo e incoraggiante quello di DL Racing nel Campionato Italiano GT Sprint 2024, inaugurato al Misano World Circuit nel weekend del 5 maggio. Dalle quattro Lamborghini Huracan ST Evo2 schierate dal team milanese in collaborazione tecnica con Krypton Motorsport sono arrivati tre podi e tre quarti posti in totale, oltre ad alcuni positivi piazzamenti a punti. Una tappa solida per gli equipaggi impegnati, anche se alcune circostanze, dovute perlopiù a episodi sfavorevoli, non hanno permesso alla squadra di raggiungere l’acuto di una vittoria. In entrambe le gare GT Cup disputate fra sabato e domenica, ci sono andati davvero vicini il romano Federico Scionti e il 20enne di Chiavenna Alessandro Mainetti, che hanno concluso gara 1 al terzo posto e gara 2 al secondo, guadagnando due podi pesanti che significano essere in piena lotta per il titolo tricolore.

Anche l’equipaggio formato dai “navigati” Andrea Fontana e Stefano Gattuso si è particolarmente distinto in gara 1, conclusa al secondo posto davanti ai compagni di squadra. All’ottimo podio di sabato non è seguita la replica, ma in gara 2 il pilota bellunese e quello lombardo hanno comunque artigliato i punti del quarto posto. Un po’ più indietro ha tagliato il traguardo delle due corse da 50 minuti più un giro il rookie egiziano Ibrahim Badawy. In equipaggio singolo, il 17enne pilota egiziano è alla prima stagione completa nell’Italiano GT, inaugurata con una top-5 e un settimo posto (con qualche rammarico per le penalità ricevute, vista la velocità mostrata in pista). In classe Am, in deciso crescendo è stato infine il weekend del turco Vedat Ali Dalokay e del padovano Nicola Tagliapietra. Il nuovo equipaggio di DL Racing era all’esordio in GT dopo i trascorsi nelle categorie Turismo e sul circuito sicuramente meno favorevole alle “Lambo”. Nonostante ciò entrambi i piloti hanno migliorato con l’andare del chilometraggio e nelle due gare hanno mostrato piena concretezza, conquistando due preziosi quarti posti di classe. I risultati del weekend di Misano Adriatico lasciano aperte tutte le possibilità di rincorsa ai vari titoli per gli alfieri DL Racing, pronti a rigettarsi nella mischia (e a prendersi qualche rivincita) nel secondo appuntamento della serie, di scena a Imola nel weekend del 2 giugno

Il team manager Fabrizio Del Monte ha dichiarato alla luce della tappa inaugurale: “A Misano sono arrivati tre importanti podi, siamo secondi in campionato, anche se siamo soltanto all’inizio, e devo dire che la competitività c’è. C’è stato purtroppo un pizzico di sfortuna, alla quale non credo, ma forse in questo caso un po’ ci ha colpito in gara 1 durante il pit stop, altrimenti sono sicuro che con Scionti-Mainetti avremmo vinto. In ogni caso il ritmo c’è, siamo veloci, anche su una pista per noi meno ideale, quindi speriamo in meglio per le prossime tappe. Ho fiducia nei nostri ragazzi, ai box come in macchina e sono contento per i due quarti posti ottenuti da Dalokay-Tagliapietra: hanno meno esperienza degli altri, ma stanno cercando di prendere il giusto feeling. Credo che a breve ci faranno sognare anche loro”.

