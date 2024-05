Tra spettacoli e risultati, l’International Alpha Cup si conclude con il passaggio di testimone tra Pellegrini e Curtis

(mi-lorenteggio.com) Milano, 05 maggio 2024: Giornata densa di emozioni e piena di momenti da ricordare, quella che si è appena conclusa a Milano, presso il futuristico centro natatorio del Bocconi Sport Center di Viale Toscana, dove, nell’ultra moderna piscina olimpica, si sono alternati al via alcuni dei nomi più importanti del panorama azzurro della disciplina, per la felicità dei numerosi appassionati accorsi, riempiendo gli spalti. Un grande successo di partecipazione, con il padrino della manifestazione, l’incontenibile Massimiliano “Max” Rosolino, che ha fatto da mattatore, accompagnando il pubblico del pomeriggio attraverso le diverse gare e fasi dello show, il cui altissimo grado di coinvolgimento e spettacolarità è davvero una novità per il nuoto italiano.Appuntamento pomeridiano, inoltre, che è stato caratterizzato anche da un grande livello tecnico generale, con atleti del calibro di Martina Carraro, Lorenzo Zazzeri, Antonio Djakovic, Alberto Razzetti, Alessandro Miressi, Matteo Restivo, Filippo Megli e Alessandro Ragaini: il meglio del meglio del nostro movimento, ospite in casa di Aqua Alpha. Un’occasione imperdibile per gustarsi prestazioni di assoluto interesse e per testare lo stato di forma generale di alcuni dei nomi più attesi in chiave azzurra, specie in considerazione degli importantissimi appuntamenti estivi che attendono la nostra nazionale. In grande spolvero, in particolare, un Nicolò Martinenghi che fa doppietta, sui 50 e 100 rana, e Sara Curtis, che fa addirittura tripletta, con la vittoria nei 50 dorso, e quelle nei 50 e 100 stile, sempre con tempi rilevanti, che confermano il grande interesse intorno alla giovanissima campionessa azzurra.