Ciocca (Lega): “Solidarietà per il giovane tifoso dell’Atalanta arrestato erroneamente a Marsiglia: episodio inaccettabile”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 maggio 2024 – “Esprimo la mia solidarietà e piena condanna per gli attacchi ingiustificati subiti dal giovane tifoso dell’Atalanta arrestato a Marsiglia, risultato poi innocente. Tale episodio risulta inaccettabile. Auspico che vengano prese misure concrete per garantire la sicurezza e il rispetto dei tifosi italiani durante gli eventi sportivi all’estero, senza che si possano ripetere situazioni di questo tipo”. Così, Angelo Ciocca, europarlamentare della Lega, in difesa del ragazzo ingiustamente arrestato e rilasciato solo nella giornata odierna dalle autorità francesi.

“Invito le autorità competenti a indagare a fondo e a intraprendere azioni immediate per prevenire episodi simili in futuro. Se qualcuno ha sbagliato è giusto che ne risponda, ma sia sempre fatto nel pieno rispetto dello stato di diritto di tutti”.

Redazione