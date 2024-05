Curno. “Sostanza irritante nell’aria” evacuato l’OBI

(mi-lorenteggio.com) Curno, 18 maggio 2024 – Intorno alle ore 14.15 di oggi, in via Bergamo, 36, all’interno del negozio OBI, trenta persone sono rimaste coinvolte con sintomi di bruciore agli occhi e alla gola dovuti a una sostanza irritante nell’aria. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, tre ambulanze, un’automedica, l’ATS di Bergamo e i Carabinieri. Tutti i coinvolti sono stati valutati sul posto e una persona è stata trasportata in codice verde all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. In corso tutti gli accertamenti per ricostruire quanto avvenuto.

V. A.