A Buccinasco inaugura un nuovo STORE LUBE

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 24 Maggio 2024 – Gruppo LUBE continua ad espandersi e a conquistare il favore del mercato e della clientela, con store e monomarca certificati.

Nell’ambito della strategia di sviluppo, in Lombardia apre il nuovo Lube Store Buccinasco, in provincia di Milano. Il nuovo Store di 300 mq, ha in esposizione tra più prestigiosi modelli.

Il taglio del nastro avrà luogo il 27 Maggio con iniziative e promozioni uniche per la clientela per tutta la settimana.

In esposizione il nuovo modello Agnese Stule. Il nuovo modello contemporaneo, elegante e raffinato. Le sue finiture sono in grado di creare un ambiente caldo e accogliente dove però non mancano contrasti di carattere dati da blocchi di colore sapientemente armonizzati con il resto della cucina e dell’ambiente circostante.

Spazio anche all’anteprima assoluta di BRERA, la cucina raffinata presentata in anteprima assoluta al Salone del Mobile|Eurocucina 2024: top di gamma in grado ma anche con una versatilità capace di adattarsi ad ogni esigenza abitativa e di gusto.

Per una clientela esigente e dallo stile moderno in esposizione anche il modello LUNA, ROUND e la collezione nuovissima collezione IMMAGINA.

Una squadra composta da 2-addetti qualificati, offrirà ai clienti servizi di rilievo misure, progettazione, montaggio, trasporto e consegna, schemi tecnici, finanziamenti personalizzati, e servizio post-vendita.

Il nuovo Store LUBE a Buccinasco in provincia di Milano è un’altra tappa fondamentale per il Gruppo Lube in una regione, la Lombardia, diventata strategica con numerose aperture dove il cliente ha la certezza di un’esperienza di acquisto sicura e centrata su un autentico prodotto made in Italy. Un valore aggiunto questo all’interno di uno store che rispecchia fedelmente la filosofia di un Gruppo leader nel mondo delle cucine da oltre 50 anni. Perché Essere Lube significa Esserci Sempre.

LUBE STORE BUCCINASCO

Via Mantegna 1

Contatti: 327 3827284 – https://www.cucinelube-miarredi.it/

