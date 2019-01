Ha adescato sui social e molestato tre ragazze di Buccinasco, Assago e Vimodrone: in manette stalker 28enne

Nel 2012, con lo stesso modus operandi, l’uomo aveva indotto una minore di Buccinasco a gettarsi dal balcone della sua abitazione ubicata al terzo piano

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 29 gennaio 2019 – Nel pomeriggio di oggi, i Carabinieri di Buccinasco, al termine di una prolungata attività d’indagine, hanno arrestato e portato a San Vittore, un italiano classe 1991, censurato in materia di reati contro la persona, nullafacente,in esecuzione ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa in data 26.01.2019 dall’ufficio GIP del Tribunale di Milano, perchè ritenuto responsabile del reato di atti persecutori commesso, nel periodo settembre – dicembre 2018, ai danni di tre ragazze originarie di Buccinasco, Assago e Vimodrone, tutte adescate mediante varie applicazioni di messaggistica social quali Instagram, Lovoo e Facebook.

L’uomo, ponendo in essere condotte reiterate di gravi intimidazioni, ingiurie, invio di foto e di frasi a sfondo sessuale e di appostamenti, minacciava e molestava le predette, tali da ingenerare un fondato timore per la loro incolumità.

Lo stesso, inoltre, prima di concretizzare l’azione delittuosa, acquisiva dettagliate informazioni riguardanti la sfera privata delle vittime, ovvero la sede di lavoro, la residenza e le generalità dei parenti.

Nel 2012, con lo stesso modus operandi, l’uomo aveva indotto una minore di Buccinasco a gettarsi dal balcone della sua abitazione ubicata al terzo piano, procurandosi lesioni permanenti.

V. A.